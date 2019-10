Yes: Renault wil ZOE e-Sport wel in productie nemen

Of in ieder geval iets in die richting: een hete ZOE!

Als het om elektrisch rijden gaat, hoef je Renault niks meer uit te leggen. Zij waren er als de kippen bij met bijvoorbeeld de Twizy, Kangoo ZE, Fluence ZE en de ZOE. Die laatste is waarschijnlijk de auto die Renault de minste windeieren heeft gelegd, al is de huidige versie een door- en doorontwikkeling van het origineel. Wat Renault nooit echt heeft omarmd is de potentie van snelle elektrische auto’s. De ZOE is met zijn 80 kW (109 pk) en koppel over het ‘hele bereik’ geen écht slome duikelaar, maar bijna elke andere elektrische auto laat zien dat er makkelijk veel pk en vooral koppel te winnen is uit een elektrische motor. Renault lijkt daar de focus niet op te leggen.

Totdat ze ons in 2017 blij maakten met de ZOE e-Sport. Deze enorm brede ZOE bewijst dat Renault juist als geen ander snapt wat je moet doen om een elektrische auto heerlijk te maken. Wat te denken van techniek uit de Formule E, waarmee de kleine ZOE 463 pk en 640 Nm mobiliseert. Of de sprinttijd van 0-100 in 3,2 seconden. Een waar kanon, helemaal omdat je dit nooit had kunnen verwachten van een ZOE. Als doorwinterd petrolhead mag ik dit eigenlijk niet zeggen (want elektrohaat, ofzo) maar ondergetekende vind een productieversie van de e-Sport niet misstaan in de droomgarage.

Daarom heeft AutoExpress goed nieuws: Renault is de e-Sport zeker niet vergeten. Sterker nog, Renault ziet er eventueel wel brood in. We zijn voorzichtig met de claim dat er bij deze garantie is op een hete ZOE, want dat wordt niet expliciet gezegd. Wat er wel wordt gezegd is dat de kans groot is dat een nieuwe hot hatch, de positie momenteel ingenomen door de Clio, niet meer op basis van een benzineauto wordt. Mocht er dus een nieuwe ‘Clio RS’ komen, dan wordt het een ZOE RS. Wij vragen, nee, smeken Renault dan ook om een ZOE RS wat knipogen en/of techniek mee te geven van de ZOE e-Sport.

Een begrijpelijke zet, maar als Renault de techniek van de e-Sport nog heeft liggen, kunnen wij niks anders zeggen dan: maak hem maar. Als je elektrische alternatieven zoekt voor iconische modellen, doe het dan ook gelijk goed.