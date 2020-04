Karma onthult elektrische bedrijfswagen

Van een slanke sportwagen naar een praktische bestelauto.

Karma Automotive is meer dan een ‘Fisker Karma‘ in een nieuw sausje. Het autobedrijf uit Californië heeft serieuze ambities en dat komt onder meer tot uiting met deze elektrische bedrijfswagen.

Het platform van deze bestelauto werd al eerder geïntroduceerd onder de naam E-Flex. Dit is een multi toepasbaar platform. In dit geval is het gebruikt voor een elektrische bedrijfswagen. Het E-Flex platform kan echter ook gebruikt worden voor personenauto’s en supercars. Met E-Flex zijn volgens Karma tot 22 verschillende configuraties mogelijk. Dit betekent dat we nog veel meer EV’s van het bedrijf kunnen verwachten met deze technologie in de basis.

Karma Automotive heeft het uiterlijk van de eerste auto op het E-Flex platform gepresenteerd. Een elektrische bedrijfswagen met level 4 autonome technologie aan boord. Specifieke details over het voertuig ontbreken nog. Dat het uiterlijk van de bestelbus je bekend voor komt is niet zo vreemd. De elektrische bedrijfswagen deelt zijn body met de RAM Promaster. Een bedrijfswagen die we hier in Europa kennen als de Fiat Ducato.

Stukje bij beetje komt Karma met informatie naar buiten. Het is nog onduidelijk wanneer deze elektrische bestelauto op de markt gaat komen. De focus met dit platform ligt op elektrificatie en autonome technologie.