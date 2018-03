Audi e-tron GT lust Tesla Model S voor lunch

Waarschijnlijk.

Terwijl Audi keihard bezig is om de e-tron Quattro dit jaar nog op de markt te krijgen voor het schappelijke (?) bedrag van 80.000 Duitse euro’s, zijn een gedeelte van de werknemers op een zijtraject geplaatst. De Duitsers willen namelijk alles en iedereen slopen op het gebied van elektrische auto’s, en zijn de komende vijf jaar bereid 40 miljard euro te investeren in nieuwe elektrische modellen.

Het is een beetje het dogma van de laatste tijd, maar goed, tussen de alledaagse auto’s door vinden ze blijkbaar wat ruimte om een spannendere bolide te produceren, dus dan is het in orde. Hier komt de e-tron GT in beeld. Deels. Voorlopig moeten we het namelijk met deze ene teaserfoto doen, zonder dat we enige specificaties voorgeschoteld krijgen.

Hoewel de auto er op het plaagplaatje vrij stoer uitziet, is het nog maar de vraag of hij ook daadwerkelijk zo uit de fabriek komt rollen. Aan de andere kant, Audi spreekt over een prototype in plaats van een conceptauto, wat ons doet vermoeden dat hij niet al teveel ingrijpende veranderingen zal doorstaan.

Ondanks dat er weinig over de e-tron GT bekend is, moet de wagen naar verluidt veel gelijkenissen vertonen met de Porsche Mission E. Daarnaast kunnen we met zekerheid zeggen dat hij (na 2020) geproduceerd zal worden in de Böllinger Höfe fabriek in Neckarsulm. Hier wordt de Audi R8 gebouwd. Audi Sport staat aan het roer van het project.