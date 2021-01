Autoblog advies: volwassen B-segment hatchback (7K) - Autoblog.nl

Wat is de meest verstandige volwassen B-segment hatchback?

Na een paar relatief decadente Autoblog adviezen zijn we vandaag aanbeland bij Autobloglezer Leon die voor erbij een verstandige auto wenst. Jazeker, vandaag even geen gekkigheid met chiptuning, verlagen en dikke wielen. Nee, wat is nu een handige doch volwassen B-segment hatchback voor erbij.

Op dit moment heeft Leon (eigenlijk zijn verloofde) een Citroen C1. Deze auto heeft een paar enorme voordelen. De auto is goedkoop in onderhoud, verbruik en wegenbelasting. Daarbij is de auto erg betrouwbaar gebleken. In de tussentijd zijn er twee kinderen bijkomen. Dat gaat op zich prima in de C1, maar het zijn niet alleen de kinderen. Ook de spullen die mee moeten. In principe kan Leon alles kwijt in zijn auto, een Tesla Model 3.

Zoektocht volwassen B-segment hatchback

Maar als het thuiswerken voorbij is, dan moet er eigenlijk iets komen dat iets minder overkomt als een rijdend koekblik. Het moet dus een volwassen B-segmenter worden. Voor Leon zijn wel een paar dingen duidelijk, de auto moet zijn voorzien van benzinemotor, vijf deuren, airco en voldoende garantie. Om hoge kosten te voorkomen liever ook geen auto ouder dan 10 jaar of met meer dan een ton op de klok. Wat is er mogelijk? En moet hij voor de meest volwassenen auto gaan, of juist de meest betrouwbare met de laagste kosten?

De wensen en eisen van Leon op een rij:

Huidige auto’s Citroen C1, Tesla Model 3 Koop/lease Koop Zakelijk/privé Privé Budget: 7.000, hoeft niet per se op Jaarkilometrage Maximaal 15.000 km Brandstofvoorkeur Benzine, hybride zou ook mogen Reden aanschaf nieuwe auto Citroen C1 is op, iets volwasseners nodig Gezinssamenstelling Verloofd, twee kinderen (2 en 4) Voorkeursmodellen Peugeot 208? No – go Zuid-Koreaans, Dacia

Volkswagen Polo 1.4 Comfortline (Typ 6R)

€ 6.950

2010

95.000 km

In principe is de keuze heel erg gemakkelijk. Als je de meest volwassen B-segment hatchback wenst, kom je uit op de Volkswagen Polo. Het is een doorwrochte auto en zo voelt deze ook aan. Daarbij is het wel zaak om de ‘verleiding weerstaan’ om een BlueMotion te nemen essentieel. De benzine-Polo heeft namelijk een veel fraaier dashboard. De Polo rijdt ook verregaand erg comfortabel, maar ook zeer afstandelijk. Je zit een beetje op de bok in de Volkswagen en echt bijzonder ruim is ‘ie niet voor zijn klasse. De restwaarde is uitstekend (zeker van de benzine-versies) en je kan onderdelen bij de groenteboer kopen.

Qua motor raden we de 1.4 aan in plaats van de 1.2 TSI. De 1.2 TSI is prettiger in de omgang, sneller en zuiniger. De atmosferische 1.4 is simpelweg betrouwbaarder. De TSI-motoren hebben nog weleens last van slecht functionerende olieschraapveren, falende distributieketting-spanners en nog wat issues. Uiteraard is het sowieso handig om het gehele Volkswagen Polo 6N-aankoop advies te bekijken.

Ford Fiesta 1.25 Titanium

€ 6.950

2011

50.300 km

De Ford Fiesta staat enorm ver af van de Polo. Eigenlijk hebben ze bij Ford alles anders gedaan dan Volkswagen. Het design van de Fiesta is veel frivoler. Normaal gesproken zorgt dat ervoor dat een model veel sneller bejaard overkomt, maar deze Fiesta toont nog heel erg fris, klasse! In het interieur zie je dat de auto wel iets ouder is. Het midden gedeelte van het dashboard was geinspireerd op een Nokia-telefoon. Net als Hyves was dat toen nog een dingetje. Bij de Ford Fiesta gaat het overigens voornamelijk om de rijeigenschappen.

Het is een van de leukere sturende auto’s. De 1.6 in sportieve trim is het leukste, maar ook met de 1.25 viercilinder is het erg leuk sturen. De kekke Ford reageert vlot op je input en communiceert behoorlijk. Bochten zijn een waar genoegen. Wel is het zaak om minimaal een Titanium-specificatie op te zoeken. Het interieur is anders namelijk wel erg kaal. Verder een topaanbieding, check hier het Ford Fiesta aankoopadvies voor de aandachtspunten.

Honda Jazz 1.2 i-VTEC Cool Plus

€ 6.950

2011

90.000 km

We gaan wéér naar een ander uiterste in de categorie volwassen B-segment hatchback. De Honda Jazz is zo’n auto die je altijd aan je tante aanraadt. Het zijn namelijk briljante naaimachientjes. In vergelijking met de Polo en Fiesta is de Jazz is ietsje hoger en iets slimmer ingericht. Een paar midi-MPV invloeden, zeg maar. Als het gaat om rijdynamiek, is de Honda uiteraard geen Fiesta. Wel is het de ideale auto om door druk verkeer te loodsen. Dankzij de iets hogere zitpositie en de kleine draaicirkel is het een zeer wendbare auto.

Op de snelweg leidt dat tot een iets zijwind-gevoeligere auto dan bijvoorbeeld de Polo. Zorg ervoor dat je een 2008 model of later hebt, we vonden enkele overjarige Honda’s van de eerste generatie die in 2010 op kenteken waren gezet. Een 2011 facelift model is te prefereren. Met name het interieur is erg verouderd. Nog een groot voordeel is de betrouwbaarheid. Als we er een aankoopadvies voor gingen maken, zou het een bijzonder korte video worden. Sla de Jazz ’S’ over, die heeft namelijk geen airco. Het verschil in prestaties tussen de 1.2 en 1.4 is minimaal.

Toyota Yaris 1.3 VVT-i Aspiration (XP130)

€ 6.950

2011

55.000 km

Er was een tijd dat je iedereen een Toyota Starlet kon aanraden. Als je een volwassen B-segment hatchback wenste. De Yaris is de opvolger en nog altijd het aanraden waard. Let wel even op het uitrustingsniveau, want de ‘Comfort’ en ‘Now’ hebben bijvoorbeeld standaard geen airco. Veel hebben het wel als optie, maar check dat dus even goed. Een Yaris in ‘Aspiration’-uitvoering heeft altijd airco. Zoekt wel makkelijk.

Dan de motor. De 1.0 VVT-i is op zich prima, maar een beetje rauwe driecilinder. De 1.3 VVTi-i motor is een onvervalst naaimachientje: zuinig en onverwoestbaar, net als bij de voorgaande generatie Yaris.. Een hybride was ook mogelijk bij deze generatie, maar zijn ietsje duurder in aanschaf en motorrijtuigenbelasting. De Toyota Yaris is zo’n auto die in principe alles goed doet. Het wordt nergens spannend, maar de auto doet precies wat je ervan verwacht. Dankzij het ijzersterke imago van Toyota is de restwaarde ook erg goed.

Peugeot 208 1.4 VTi Allure

€ 6.950

2012

45.000 km

Zelden was de overgang naar een nieuw model zo groot als van de 207 naar de 208. De 207 was een zeer volwassen B-segmenter, maar wellicht iets te volwassen (en te zwaar). Met de 208 ging Peugeot terug naar de roots van de 205 en 206. Dus een lichtvoetiger weggedrag zonder oncomfortabel te worden. Qua betrouwbaarheid werden er ook enorme stappen gemaakt, getuige het Peugeot 208-aankoopadvies.

Normaal gesproken kun je altijd beter voor een laat faceliftmodel gaan, dan de nieuwe generatie, maar in in dit geval: ga voor de 208. We vonden veel exemplaren met weinig kilometers voor interessante prijzen. Ook hier even goed opletten: niet al die exemplaren hebben airco! Gelukkig had Peugeot veel geinige actiemodellen met leuke aankleding. De 1.2 motor is een driecilinder, maar deze is vrij potig en relatief beschaafd. De zitpositie went relatief snel, alhoewel de stoeltjes aan de kleine kant zijn.

Suzuki Swift 1.2 Exclusive (FZ/NZ)

€ 6.950

2012

80.000 km

Dit is waarschijnlijk de minst volwassen B-segment hatchback in dit overzicht. Toch willen we de Suzuki Swift je niet onthouden. De Suzuki Swift is typisch zo’n auto waarmee je waanzinnig goed de kosten laag kunt houden. De motorrijtuigenbelasting valt heel erg mee en de auto’s zijn niet storingsgevoelig. Naast de bewezen kwaliteit van Suzuki is het ook een vermakelijke auto. Je kunt die 1.2 uitwringen als een malle en dan krijg je daar redelijke prestaties voor terug.

De sensaties zijn veel groter. Komt ook omdat de isolatie en bouwkwaliteit iets minder zijn dan in de Polo. Ook hoor je links en rechts een piepje, kraakje en rammeltje. Niets aan de hand, je kan gewoon doorrijden. Echt structurele Suzuki Swift-mankementen zijn er niet op slechte ruitenwissers, lichten en niet altijd functionerende handrem na. Allemaal vrij eenvoudig op te lossen.

Opel Corsa 1.4 16v Design (D)

€ 6.495

2013

70.000 km

Eigenlijk is het best schandalig dat we bij het horen van de term volwassen B-segment hatchback meteen denken aan de Polo en de Corsa links laten liggen. Is dat terecht? Niet helemaal, eigenlijk. De Corsa doet in principe alles hetzelfde als de Polo. Het is iets frivoler (lees: minder ongezellig) aan boord van de Opel en iets minder ‘volwassen’. Het grote verschil is dat de Corsa niet zoals de Fiesta bijvoorbeeld ook leuker stuurt.

Daardoor is het een soort wal en schip auto. Echter, als occasions is het een goed alternatief. Qua uitrusting zit het vaak goed en in je hoeft niet het complete budget aan te spreken voor een jong exemplaar met weinig ervaring. Kijk, dat is ook erg prettig. Bekijk hier het Corsa-Aankoopadvies om te zien waar je op moet letten.

YOLO Seat Leon Cupra (1P)

€ 7.450

160.000 km

2007

Tja, als je Leon heet, dan moet er ook een Leon komen, toch? In eerste instantie moesten we denken aan de Golf GTI van de vijfde generatie. Dat is uitstekende auto als het gaat om praktisch vervoer en een beetje lol op B-wegen. Maar ja, als je dan toch Leon heet. Nog een voordeel ten opzichte van de Golf GTI is dat de Leon Cupra de beschikking heeft over de ‘CDL’-motor.

Dus met grotere turbo versterkte onderdelen. Als je wilt tunen is deze snelle Seat het een perfect uitgangspunt. Het is geen volwassen B-segment hatchback, maar een ietwat ‘knakige’ C-segmenter. Met name het interieur is wel erg doelmatig. Maar ja, dat was bij een Impreza GT Turbo of Clio RS niet anders en daar zijn we ook gek op. De Leon Cupra is iets minder iconisch dan die twee, maar wel prettiger om elke dag mee op pad te zijn. Check hier het Seat Leon aankoopadvies, Leon!

