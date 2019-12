Dít is de eerste ‘Alfa Romeo’-EV

Volledig uitstootloos en een dikke spoiler.

De Battery Electric Vehicle is onze huidige houvast op het gebied van schone auto’s. Terwijl iedereen zijn hersenen aan het kraken is om een oplossing te zoeken, nemen we maar voor lief dat de BEV een goede oplossing is. Niet dat het dat niet is, maar je merkt toch dat men gauw de elektrische auto als dé uitkomst aanwijst. Dus terwijl iedereen streeft naar CO2-neutraal zijn, komen er steeds meer autogerelateerde zaken waar de BEV een rol speelt. Neem de schone F1-zus, Formule E. Of de nog extremere, eh, Extreme E. Ook in andere racerij wordt nu een oplossing gezocht. Touring Cars, bijvoorbeeld. We kennen de BTCC en WTCC natuurlijk van het beste idee aller tijden: auto’s die bij je vader op de oprit staan, maar dan als raceauto. Noem eens een andere serie waar ooit een Volvo 850R Estate meedeed?

Maar goed, ook daar moet men kappen met olie stoken. VAG laat met de CUPRA e-RACER zien hoe het kan. Dat is een volledig elektrische Touring Car op basis van de SEAT Leon. Maar dan met 680 pk en een wat dikker uiterlijk. Hyundai volgde snel met de Veloster N ETCR: een opgefokte elektrische Veloster: hetzelfde idee. De volgende kandidaat is eentje die wij iets verrassender vinden.

Alfa Romeo lijkt namelijk een kleine achterstand te hebben op het gebied van technologie. De Giulia en Stelvio zijn prima, maar aan hybride of elektrische aandrijflijnen ontbreekt het in de middenklassers. Geen zorgen, het is dan ook niet een creatie van Alfa zelf. Romeo Ferraris is de naam die op dit project prijkt. De auto heeft dan ook – behalve delen van het uiterlijk – weinig te maken met de Giulia.

Concreter dan deze twee renders en de e-TCR serie wordt het nog niet, maar dan kunnen we al wel een voorspelling doen. De specs van de CUPRA e-RACER zetten namelijk de limieten in de e-TCR-serie. De Alfa zou dan dus ook een 65 kWh-accupakket krijgen met 680 pk. En natuurlijk een bliksemsnelle acceleratie.

Wanneer we de Giulia e-TCR in actie zien, is nog niet bekend. Dus kunnen we genieten van de dikschiff die we op de plaatjes zien.