Spannende info over de nieuwe Audi R8

Gaat als de bliksem dat ding.

Voor sommigen die eigenlijk het instapmodel van Lamborghini willen, maar niet de chutzpah hebben om bij het tankstation de aandacht van andere mensen te absorberen, bouwt Audi sinds 2006 de R8. Maar helaas voor de fans van het model, is het na de productierun van het huidige model over en uit voor de R8. Althans wel in diens huidige vorm met benzinemotoren.

Al een tijdje weten we dat de R8 namelijk waarschijnlijk (spiritueel) door zal leven als een elektrogebakje. Nou was er van de huidige R8 kortstondig ook al zo’n elektrische variant, maar de kans is groot dat je die alweer vergeten bent. Van de R8 e-tron zijn namelijk minder dan honderd exemplaren gemaakt, wat alles te maken had met de waanzinnige vraagprijs van 1.000.000 Euro. Die gaf wel aan dat Audi de R8 e-tron eigenlijk meer voor de show maakte, met frisse tegenzin.

Doch volgens CAR Magazine zal dat bij de opvolger geheel anders liggen. Audi gaat voor het model volgens hen namelijk samenwerken met het Kroatische Rimac. Dat is op zich geen raar nieuws, daar concerngenoot Porsche al nauwe banden heeft met makers van de Concept_One en C_Two. De power zal ongeveer 938 pk bedragen (700 kW) en via alle vier wielen overgebracht worden op het asfalt, wat resulteert in een nul-naar-honderd van 2,5 seconden. De range moet zo’n 480 kilometer worden en het doel is om draadloos opladen mogelijk te maken. Tenslotte is er speculatie over een nieuwe naam. Die zal naar verluidt niet meer R8 luiden, maar RS e-tron. Of alle geruchten bewaarheid worden, weten we pas omstreeks 2023.