Aston Martin lijkt straks op een Hyundai?

Aston Martin en Hyundai is toch niet de premium combinatie die we in gedachten hadden,

Aston Martin en Hyundai in één adem noemen? Klinkt als vloeken in de kerk. Toch is dat precies wat er aan de horizon gloort, nu de Britse sportwagenbouwer inspiratie zoekt bij een merk dat we eerder associëren met voordelige hatchbacks en SUV’s.

Knap is het wel, vanuit het oogpunt van het Zuid-Koreaanse automerk. Hyundai’s sportieve N-tak heeft inmiddels een reputatie opgebouwd waar zelfs de gevestigde orde niet omheen kan.

Uitstelgedrag bij Aston Martin

Even terug naar de basis. Aston Martin kondigde in 2021 met veel bombarie aan dat het samen met Lucid Motors elektrische auto’s zou ontwikkelen. Dat plan had rond 2025 vruchten moeten afwerpen, maar inmiddels is de deadline doorgeschoven naar 2026. Reden: de vraag naar peperdure EV’s blijkt minder groot dan gehoopt. Kijk maar naar de geflopte elektrische Maserati’s.

De keuze voor Lucid is niet gek. Het Amerikaanse merk bouwt met de Air een kwalitatieve elektrische auto met een puik actieradius. Aston Martin wil die techniek benutten. Het merk maakt al jaren gebruik van spulletjes van andere merken. Denk aan de motorbasis van Mercedes-AMG of de remmen van Brembo. Als het werkt, waarom niet?

Maar dan: Hyundai?!

En toch was het niet Lucid dat de wenkbrauwen deed fronsen tijdens een interview met CarBuzz tijdens Monterey Car Week. Het was Hyundai. Omdat Aston Martin serieus kijkt naar de manier waarop Hyundai rijbeleving in hun EV’s probeert te stoppen.

De Ioniq 5 N en Ioniq 6 N zijn namelijk berucht en beroemd om hun neppe schakelmomenten en kunstmatig opgewekte motorgeluid. Reichman sluit niet uit dat Aston Martin vergelijkbare trucs in de toekomst toepast, maar dan moet het wel een aantoonbare bijdrage leveren aan de rijbeleving.

Formule 1

Waar Aston Martin zich volgens Reichman wél in onderscheidt, is de directe link met de Formule 1. De kennis en data die het team opdoet, kan doorvloeien naar de straatauto’s. Denk aan geavanceerde torque vectoring of slimme manieren om grip en beleving te combineren.

Daarmee wil Aston Martin garanderen dat hun toekomstige EV’s geen saaie stille auto’s worden, maar EV’s die je een reden geven om achter het stuur te kruipen. Eerst zien, dan geloven. Zelfs de beste EV’s van deze wereld voelen toch wat klinisch aan als het gaat om pure rijbeleving.

