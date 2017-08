‘Fiat overweegt Maserati en Alfa Romeo te verkopen’

Wie heeft interesse?

Twee merken met historie, sexy modellen en potentie. Er moet alleen wat geld (lees: heel veel geld) in de merken gepompt worden. Fiat Chrysler Automobiles zou hier geen zin (meer) in hebben. In plaats daarvan overweegt het concern om beide automerken in de etalage te zetten. Met een verkoop zou FCA meer volumemodellen kunnen bouwen met de merken die ze nog hebben. Dat valt te lezen in een nieuwe publicatie van Bloomberg, op basis van interne bronnen.

In plaats van een verkoop van Alfa of Maserati, kijk FCA naar andere mogelijkheden om geld te besparen. Zo is het Italiaanse Teksid ook in handen van FCA, net als het eveneens Italiaanse Comau. Teksid is gevestigd in Carmagnola en is gespecialiseerd in de productie van ijzeren onderdelen voor de autoindustrie. Comau, dat staat voor COnsorzio MAcchine Utensili, opereert vanuit Turijn en maakt industriële robots. Deze twee bedrijven kunnen bijvoorbeeld worden afgestoten. Volgens de bronnen hoeven we dit jaar nog geen definitieve beslissing van FCA te verwachten. Het autoconcern weigerde commentaar te geven op de berichtgevingen.

Het rommelt al even bij Fiat Chrysler. Zo kwam het concern de afgelopen periode meerdere malen in het nieuws. Chinese partijen zouden interesse hebben in het concern, maar deze berichtgevingen werden later weer ontkracht. Feit is dat er wat aan de hand is binnen FCA en we vroeg of laat groot nieuws kunnen verwachten.

Foto: Een fraaie 8c Competizione via @zoraul op Autojunk