Deze goedkope elektrische SUV komt in augustus naar NL

Het coronavirus is hét gesprek van de dag en treft nu weer een autofabrikant. De Aiways U5 had in april naar Nederland moeten komen, maar door het virus hebben ze de productie nog niet kunnen beginnen.

Het wordt al jaren gezegd: Chinese automerken komen naar Europa. Natuurlijk, de productie van auto’s verhuist steeds vaker naar China (Polestar en Volvo, bijvoorbeeld). Ook komen meer autofabrikanten in handen van Chinese moederbedrijven. Polestar en Volvo zijn hier weer goede voorbeelden, maar met het Britse merk MG probeert een ander Chinees bedrijf het ook. Maar een Chinees bedrijf dat onder een Chinese merknaam auto’s op de markt wil brengen in Europa? Dat is er eigenlijk nog niet echt.

Voor xenofoben en China-haters die dit fantastisch vinden is er slecht nieuws, vanaf augustus komt hier namelijk verandering in. Dan komt toch écht het eerste Chinese merk dat met massaproductie-auto’s geld wil verdienen in Nederland: de Aiways U5. Een elektrische SUV, dus.

Vandaag hebben ze een persbericht uitgebracht over deze U5, waarin ze met trots vertellen zonder dealers aan de slag te willen gaan. In plaats daarvan gaat alle verkopen via het internet plaatsvinden. Uniek is dit niet, Polestar en Tesla doen ongeveer hetzelfde. Al hebben beide fabrikanten wel fysieke gebouwen waar mensen naar toe kunnen. Ook Aiways wil met fysieke gebouwen – Showrooms – werken.

Helemaal onderaan het persbericht friemelt Aiways wel wat opvallend nieuws. De introductie van de U5 is namelijk uitgesteld naar augustus. Eerst had de SUV in april op de markt moeten komen, maar door het coronavirus COVID-19 is dat niet gelukt. Productie is daardoor uitgesteld naar juli, de eerste leveringen beginnen in augustus. Dan komt de Aiways U5 ook naar Nederland.

Dan kan je de auto overigens nog niet kopen, maar alleen leasen. Aiways ‘overweegt’ nog de auto direct te verkopen. Cruciale cijfers, leaseprijzen bijvoorbeeld, noemt Aiways in het bericht niet. Volgens Autocar.co.uk zal de auto ‘minder dan’ 400 euro per maand kosten, wat volgens de Britse site neerkomt op een verkoopprijs van 35.000 euro. Goedkoop dus, vooral als je kijkt naar de specs.

De Aiways U5 is namelijk een voorwielaangedreven SUV met een 140 Kw-motor die 197 pk en 315 Nm kan leveren. De accu heeft een capaciteit van 63 kWh en moet een NEDC-actieradius van 503 km geven. WLTP-cijfers zijn nog niet bekend, neem maar aan dat die lager zullen liggen. De auto heeft ondersteuning voor snelladen, van 30% naar 80% laden moet in 27 minuten geklaard zijn.

De SUV is 4,68 meter lang, 1,87 meter breed en 1,7 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2,8 meter en in de kofferbak is 432 liter ruimte. Met de stoelen plat wordt dat 1555 liter. Qua technische snufjes krijgt de U5 een 12,3-inch infotainmentscherm, radar, genoeg camera’s voor 360-graden-beeld en ondersteuning voor Level 2-autonoom rijden.

De Aiways U5 is vanaf volgende week te zien op de Salon van Genève. Bezoekers kunnen daar een testritje rijden met de SUV op een indoorcircuit.