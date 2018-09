ADAC: “dieselmotor is eigenlijk hartstikke schoon”

Als het rijmt, dan klopt het!

Terwijl de ene na de andere autofabrikant ophoudt met het aanbieden van dieselmotoren, beginnen onderzoekers juist uit te vinden dat de zelfontbrander helemaal zo milieuonvriendelijk niet is. Onze oosterburen, bijvoorbeeld, hebben recentelijk ontdekt dat de nieuwste dieselmotoren die voldoen aan de Euro 6d-normen, voor een groot deel binnen de grenswaarde van de huidige emissiestandaard vallen.

Dit baseert de Duitse ANWB, de ADAC, op basis van eigen onderzoek. ADAC concludeert dat dieselmotoren die naar de normen van Euro 5 en 6b zijn gemaakt gruwelijk veel fijnstoffen (stikstofoxide e.d.) uitstoten, maar dat dit bij de nieuwe dieselmotoren (6c, 6d-TEMP en 6d) eigenlijk reuze meevalt.

Kijken we naar motoren met de verouderde, inmiddels de deur gewezen normen, dan zijn de resultaten weerzinwekkend. ADAC berekende een gemiddelde uitstoot van 528 mg/km voor de 149 geteste modellen. Hieronder bevinden zich uitschieters aan beide zijden van het spectrum: de Renault Trafic Combi, bijvoorbeeld, heeft een gigantische uitstoot van 1.500 mg/km, terwijl de Golf 7 (met 1.6 TDI BlueMotion) juist tamelijk goed scoort met zijn 135 mg/km. De 69 geteste voertuigen met Euro 6b-motoren hadden een lagere score, maar een gemiddelde van 341 mg/km is nog altijd waanzinnig hoog. In totaal waren er slechts zes modellen waarvan de gemiddelde waarde onder de toegestane hoeveelheid van 80 mg/km lag.

Voor wat betreft de gemiddelde waarden van motoren naar de huidige Europese emissiestandaarden, liggen de uitstootcijfers aanzienlijk lager. De nieuwe motoren stoten volgens hen 76 (Euro 6b) to 85 procent (Euro 5) minder fijnstof uit. ADAC testte misschien minder modellen (in totaal 25), de resultaten spreken boekdelen. De gemiddelde uitstoot van deze reeks auto’s ligt volgens de Duitsers op 81 mg/km; net meer dan de toegestane waarde. Echter, volgens ADAC stootte meer dan de helft van de geteste voertuigen minder dan 80 mg/km uit. Een ander positief punt in dit verhaal: verschillende van deze nieuwe modellen slingeren amper fijnstoffen de wereld in. De BMW X1 sDrive18d, bijvoorbeeld, proest volgens het onderzoek niet meer dan 8 mg/km uit.