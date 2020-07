Audi: Pk’s zijn niet meer het meest belangrijke aan een auto

Voor een petrolhead is de hoeveelheid pk die bijvoorbeeld een Audi produceert, vaak een goeie graadmeter voor de potentie van een auto. Daar denkt Audi zelf inmiddels anders over.

Kan een auto ooit te veel pk produceren? Veel petrolheads zouden waarschijnlijk ‘nee’ zeggen. Als je meerdere auto’s in hetzelfde segment met elkaar gaat vergelijken, kan de hoeveelheid pk die een auto produceert een doorslaggevende rol spelen.

Wie in de markt is voor een (dikke) Audi, mag echter niet meer verbaasd zijn als Audi deze pk-wedstrijd straks verliest. Tegen Reuters zeggen de Duitsers namelijk dat Pferden voor hun auto’s niet meer zo belangrijk zijn. Volgens Audi-baas Markus Duesmann hebben computers die belangrijke rol van pk overgenomen.

Dit zei hij in het kader van zijn Project Artemis. Met dit project wil Audi een elektrisch vlaggenschip op de markt. En een vlaggenschip vergelijk je volgens Duesmann niet meer op basis van de kracht van de motor, maar op basis van de technologie. Op basis van de unieke functies van een auto, hoe goed deze zelf kan rijden, hoe ‘slim’ deze is.

Technologie moet daarom ook een grotere rol spelen binnen automodellen zelf. Dat het topmodel van bijvoorbeeld de Audi A6 meer sensors en betere computers heeft, dan een budgetmodel. Denk aan een instap-A6 die amper zelf kan rijden en een topmodel-A6 die je geheel zelfstandig van A naar B kan brengen.

Natuurlijk is het op dit moment al zo dat lekker aangeklede auto’s meer kunnen dan de instapmodellen. Maar het lijkt erop dat Audi hier straks nóg meer de nadruk op wil leggen. En dat duurdere Audi’s straks daadwerkelijk met betere sensors en computers worden geleverd, dan het goedkopere spul.

Dit is eigenlijk exact het tegenovergestelde van wat Tesla doet. Een Tesla wordt altijd met veel sensoren en hardware geleverd, ongeacht of de consument hiervoor heeft betaald. Deze hardware kan dan later via een soort webwinkel worden ‘ge-unlocked’. Enerzijds betekent dit wel dat je auto’s verkoopt met spullen waar de koper (nog) niet voor heeft betaald. Anderzijds maakt dit wel je productie efficiënter, aangezien je producten meer op elkaar lijken.

Enfin, terug naar Audi. Deze andere manier van kijken naar het topmodel van een auto, betekent voor Audi ook een andere manier van werken. Sowieso loopt Audi (en VAG) wat software betreft achter op Tesla, dat terwijl software een belangrijke tak is van Project Artemis. Want als je software ruk is, heb je weinig aan je fantastische hardware.

Daarom dat hij voor Project Artemis een ‘klein’ team van 200 ontwikkelaars en ingenieurs bij elkaar heeft verzameld. Dit team moet Tesla inhalen qua software en een auto maken die de data van radarsystemen, lidar en camera’s kan verwerken. Uiteindelijk wil Audi dat auto’s zelfstandig kunnen rijden en ongelukken kunnen ontwijken.

Het team krijgt hiervoor de tijd tot 2024. Dan moet er een autoplatform klaar zijn. Dit is een korte periode, zo claimt Duesmann. Daarom dat Project Artemis ook mag samenwerken met derde partijen, als dat betekent dat het platform sneller klaar zal zijn. Met het platform wil Audi een Audi maken, al zal het uiteindelijk ook door andere VAG-merken gebruikt kunnen worden.

Dit betekent dat VAG nu twee divisies heeft die werken aan software voor nieuwe auto’s. Project Artemis en Car.Software, een afdeling die een wat onhandig begin kent. Toch laat het wel zien dat VAG Tesla écht serieus neemt en dat de softwarestrijd is losgebarsten. Jammer voor ons petrolheads, maar straks meten we een Audi aan het aantal processorkernen, niet meer aan de hoeveelheid pk en Nm.