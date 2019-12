Maak je achtcilinder C63 net even wat lichter

Het ziet er ook nog eens briljant uit.

In tijden van downsizing en elektrificatie is er nog altijd voldoende in de aanbieding voor de ware petrolhead. Nu moeten we eerlijk zijn, er zijn hele dikke elektrische auto’s en hybrides die zeker de moeite waard zijn.

Maar mocht je voor niet minder dan acht cilinders je bed uit willen komen, dan zijn er nog altijd tal van gave auto’s waarmee je je oprit kunt verfraaien. Neem de Mercedes-AMG C63 bijvoorbeeld. Natuurlijk zijn de geruchten van een model met viercilinder pure blasfemie, maar voorlopig staat er anno 2019 nog een V8 in de showrooms.

Twee nadelen met de C63 zijn het beperkte kleurengamma en de keuze in wielen. Dat laatste wordt opgelost door Strasse Wheels. Ze hebben namelijk een zeer fraai setje in de aanbieding. Meestal zijn optionele lichtmetalen velgen helemaal niet lichter. Vaak zijn het relatief zware gegoten wielen. Erg fraai, maar het bevorderd het weggedrag niet. Met gesmede velgen gaat het al een stuk beter, want hoe lichter hoe beter.

Maar Strasse Wheels gaat nog even een stapje verder met deze ‘SMR5 Deep Concave’-velgen. Ze zijn namelijk geheel vervaardigd van koolstofvezel. Je ziet wel vaker velgen met ‘koolstofvezel’ details erop geplakt, maar deze wielen zijn van écht carbon. Voor zijn ze 8,5 x 19 groot, achter 9 x 19. Om het koolstofvezel feestje af te maken, heeft Strasse Wheels de C63 voorzien van koolstofvezel splitters, sideskirts, diffuser en achterspoiler. Om het geheel af te maken zijn er wat rode details aangebracht. Het is niet bekend of de motor is aangepakt. Ook de prijzen van de velgen zijn nog niet bekend. Het zal wel niet heel goedkoop zijn.