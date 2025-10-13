Koop de vreemdste Renault uit de jaren ’90 op Marktplaats!

Ook één van de leukste Renaults ooit!

De Alfa Romeo Spider kende je waarschijnlijk wel al, maar wist je dat Renault ook een Spider in productie heeft gehad? En wat voor één! De Renault Sport Spider kwam eind jaren ’90 opzetten, precies op het moment dat de Elise en MX-5 furore maakten. Toeval?

De kleine roadster maakt zijn debuut op de Autosalon van Genève in 1995. Ronde vormen voeren de boventoon. Zowel de koets als de achterlichten zijn rond. Wat opvalt: de Spider heeft geen voorruit (gelukkig kwam die later wel) en een mega rolbeugel, maar is van de voorkant wel duidelijk een Renault. Het kan aan mij of aan de grote koplampen liggen, maar ik zie er wel een voorloper van de GMA T.50 in.

Specificaties van de Renault Sport Spider

Renault Sport legt een 2,0-liter viercilinder vlak achter de rolbeugel. Het torretje levert 150 pk en 185 Nm. Geen echte krachtpatser dus, maar op een gewicht onder de 1.000 kilo heb je ook niet heel veel meer nodig. De Spider gaat in 6,9 seconden naar de 100 en topt op 215 km/u. Omdat Renault Sport de auto bouwde, kwam er ook een Trophy-raceversie.

Renault Sport was van plan om tussen 1996 en 1999, 2.000 Spiders te bouwen en verkopen. Het werden er 1.685. Eentje daarvan werd in 1997 en kwam in hetzelfde jaar naar een Nederlandse dealer. Die Renault-verkoper had nogal wat moeite om de Spider te verkopen. Pas in 2000 gaat de Sport Spider naar de eerste privé-eigenaar.

De Renault Sport Spider waar we het over hebben, is de auto die nu te koop staat op Marktplaats. De huidige eigenaar nam de tweezitter in 2011 over. Toen was er 10.000 kilometer mee gereden. Bij de aanschaf zat ook een regenkap en beschermhoezen voor het in- en exterieur. Ook geinig: je kunt de deuren op afstand openen middels een afstandsbediening.

Anno 2025 is er ruim 31.000 kilometer gereden in de Spider. Het originele stuurtje en de pook zijn vervangen door exemplaren van Momo. Daarnaast krijg je bij aankoop van de Renault twee extra einddempers, een uitlaatspruitstuk, uitlaatpijp en het originele stuur. Goed om te weten: de Renault heeft een geldige APK tot 30 april 2026.

Wat kost de Renault Sport Spider tegenwoordig?

De huidige eigenaar doet de Renault Sport Spider de deur uit, omdat het volgens hem tijd is om afscheid te nemen van zijn hobby. De particuliere verkoper uit Elst vraagt € 38.750 op Marktplaats.