Audi RS e-Tron GT laat zich alvast zien op Spa - Autoblog.nl

De transitie naar EV’s betekent niet het einde van Audi Sport.

Met de e-tron liet Audi zien dat ze hun klantenkring niet van zich willen vervreemden met een EV. De e-tron voelt aan als een normale SUV van Audi. Ook het feit dat er een S-versie kwam voelt heel vertrouwd. Audi gaat nu nog een stapje verder door ook het RS-label te introduceren op een EV.

Taycan

De auto die deze eer als eerste te beurt zal vallen is de e-tron GT. Ondanks de naam is dit een compleet nieuw model. Dit wordt geen SUV, maar Audi’s versie van de Porsche Taycan. We hebben al een vrij aardig beeld hoe deze eruit komt te zien dankzij een concept, patenttekeningen en wat close-up foto’s van een prototype.

RS e-tron GT

Nu krijgen we een nog beter beeld omdat Audi foto’s deelt van het prototype op Spa-Francorchamps. Dit is niet zomaar een prototype van een e-tron GT, maar het prototype van de RS e-tron GT. Het bekt wat minder lekker dan RS6 of RS7, maar verder zullen we niet klagen.

Eerste elektrische RS

Helaas deelt Audi nog geen informatie over de RS e-tron GT, behalve dan dat dit het eerste elektrische RS-model wordt. Het lijkt er dus op dat de e-tron SUV geen RS-versie krijgt. In ieder geval niet voordat de e-tron GT er is.

Vermogen

We hoeven echter niet helemaal in het duister te tasten wat betreft de specificaties van de Audi RS e-tron GT. Zoals we eerder deze week al schreven, krijgt de RS e-tron GT waarschijnlijk een vermogen van om en nabij de 700 pk. De Taycan Turbo heeft namelijk ook 680 pk en de Turbo S zelfs 762 pk. Dat moet dus wel goed komen met het vermogen. 0-100 km/u zou daarom mogelijk moeten zijn in zo’n 3 seconden.

Design

AutoExpress verwachtte ook dat de RS e-tron GT een dikke bodykit krijgt met uitgeklopte wielkasten. Op het prototype zien we daar alleen nog niets van terug. Het kan dus zijn dat AutoExpress het bij het verkeerd eind heeft, maar het is ook goed mogelijk dat het prototype puur dient om de aandrijflijn te testen. Het is dus nog even afwachten wat Audi gaat doen met het design van de RS.

24 uur van Spa

Het basisontwerp van de productieversie hebben we nu in ieder geval goed in beeld. Dit weekend zullen we nog meer van de auto te zien krijgen, want de RS e-tron GT zal zaterdag voorop rijden tijdens de formatieronde van de 24 uur van Spa.