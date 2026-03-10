Nieuwe A110 komt ook als cabrio, misschien tóch met benzinemotor

Wel elektrisch, maar dat mag de pret niet drukken.

De markt voor elektrische sportwagens is op z’n zachtst gezegd onzeker, maar toch zet Alpine volle bak in op een elektrische A110. Al hebben ze voor de zekerheid toch de deur op een kier gehouden voor een verbrandingsmotor. Maar daar komen we zo op terug.

De Renault Group ontvouwt vandaag haar toekomstplannen en in dat kader krijgen we ook meer te horen over de nieuwe A110. Deze wordt gebaseerd op het Alpine Performance Platform, net als de Renault 5 Turbo 3E.

Accupakket in twee delen

Er zijn een aantal interessante keuze gemaakt. Zo krijgt de elektrische Alpine A110 twee accupakketten. En daarmee bedoelen we niet dat je kunt kiezen uit twee accu’s, je krijgt twee accupakketten in één auto. Dit moet zorgen voor een betere gewichtsverdeling. De Fransen mikken op de klassieke 40/60-verdeling. Deze set-up zorgt er ook voor dat het “iconische en sportieve silhouet” van de A110 blijft behouden. Oftewel: het blijft gewoon een lage auto.

Het heikele punt van de elektrische A110 is natuurlijk het gewicht. Dat is wat de A110 zo leuk maakt. Alpine doet echt hun best om hun gewicht zo laag mogelijk te houden, onder meer met een aluminium architectuur. We gaan ervan uit dat de accu ook niet al te groot wordt. De auto krijgt wel 800V-technologie, zodat je in ieder geval snel kunt laden.

De A110 blijft gewoon een achterwielaandrijver, maar krijgt wel twee elektromotoren. Deze zijn allebei op de achteras geplaatst. Elektromotoren in de wielen zijn eventueel ook nog een mogelijkheid in een later stadium. Die heeft de Renault 5 Turbo 3E namelijk ook.

Toch verbrandingsmotor?

De nieuwe A110 wordt sowieso elektrisch, maar een benzinemotor is toch niet helemaal uitgesloten. Het platform is zo gemaakt dat een verbrandingsmotor nog steeds mogelijk is, zo laat Alpine-baas Philippe Krief weten tijdens de presentatie.

Als de nieuwe A110 alsnog een verbrandingsmotor krijgt, is vraag twee of deze ook naar Europa komt. De EU heeft de markt voor compacte sportwagens vrijwel onmogelijk gemaakt, en vanaf 2035 wordt het helemaal lastig. “We focussen op dit moment op Europa,” aldus Krief, “als een verbrandingsmotor mogelijkheden voor Alpine biedt in andere markten, kunnen we dat maken.”

Ook als cabrio en 2+2

De nieuwe Alpine A110 biedt in ieder geval één sensatie die de huidige niet heeft: dakloos rijden. Er komt namelijk ook een cabrio. Dit konden we vorig jaar al melden, maar nu is het officieel. De laatste keer dat Alpine een cabrio bouwde was in de jaren ’60, op basis van de A108. Het is dus bijzonder dat uitgerekend Alpine nu met een elektrische cabrio komt, als een van de weinige fabrikanten.

Naast de coupé en de cabrio komt er nog een derde variant: een 2+2. Daarmee hoopt Alpine wellicht wat klanten bij de 911 weg te snoepen, al zal dat een lastige opgave zijn. Dit betekent ook dat de nieuwe A110 groter wordt dan de huidige, want daar kun je met de beste wil van de wereld geen twee extra stoelen in kwijt. Dat is jammer, want groter betekent automatisch ook zwaarder.

Enfin, Alpine maakt er wel werk van en ze hebben met de A290 bewezen dat ze ook een elektrische auto leuk kunnen maken. We zijn dus heel benieuwd naar de nieuwe A110.