Audi troeft Mercedes af met verdubbeling laadvermogen - Autoblog.nl

We hebben het persbericht van Mercedes nog maar nauwelijks uit, of Audi komt met een 22 kW-lader voor de e-tron.

Twee belangrijke rivalen voor de Audi e-tron zijn de Jaguar I-Pace en de Mercedes EQC. Beide auto’s waren aanvankelijk geen uitblinkers qua laadvermogen. De Britten maakten dat eerder dit jaar goed door de I-Pace uit te rusten met een 11 kW-boordlader. Vorige week kwam ook Mercedes met upgrade in de vorm van een 11 kW-boordlader.

Voorsprong door techniek

Daarmee staan de Mercedes en de Jag nu op gelijke voet met de Audi e-tron, die al van begin af aan een 11 kW-lader aan boord had. Die voorsprong door techniek is Audi nu dus verloren. Dat zal alleen niet lang het geval zijn, want de mannen uit Ingolstadt kondigen nu een update aan voor de e-tron. Daarmee wordt het laadvermogen van de Audi e-tron opgeschroefd naar 22 kW. Een verdubbeling dus.

Laadsnelheid

Met de nieuwe 22 kW-lader kan de Audi e-tron 55 thuis volledig worden opgeladen binnen vijf uur. Voorheen kostte dat negen uur en een kwartier. Het betreft overigens een optie, standaard krijgen de auto’s nog steeds een 11 kW-lader mee. Daar kun je prima mee uit de voeten, maar als je meer wil dan is die mogelijkheid er nu dus. De optie is per direct leverbaar op de e-tron 55. Vanaf half 2021 kunnen de e-tron 50 en de e-tron S ook voorzien worden van een 22 kW-lader.

Zie hieronder de test van Wouter:

Adaptive cruise assist

Audi heeft ook de gelegenheid aangegrepen om nog wat kleine updates door te voeren. De adaptive cruise assist (adaptive cruise control met rijbaanassistentie) is nu bijvoorbeeld wat soepeler geworden. Dat betekent dat je nu nog ‘maar’ een keer per minuut het stuur licht hoeft aan te raken om het systeem actief te laten blijven. ‘Kijk mama, zonder handen’ is nog altijd niet de bedoeling.

Charging system connect

Ook nieuw is het charging system connect. Dit werkt via een stukje hardware in de vorm van een kastje met een 5 inch touchscreen. Dit kun je thuis aan de muur hangen en daar vervolgens alles op regelen. Je kunt bijvoorbeeld het tijdstip van het laden instellen. Het systeem kan er ook voor zorgen dat je elektriciteitsnetwerk niet overbelast wordt.

22 inch

Voor een extra sportieve look biedt Audi nieuwe 22 inch velgen aan voor de e-tron. Het gaat om grijze vijfspaaksvelgen. Naast 20 en 21 inch velgen was er tot op heden één 22 inch velg. Op dat vlak is er nu dus weer net wat meer keus. Alle opties zijn meteen te bestellen. De auto’s met de upgrades zullen tegen het eind van het jaar geleverd worden. Wat een 22 kW-lader moet kosten is nog niet bekend.