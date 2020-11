In deze hyper-GT kun je met z'n vieren 370 km/u rijden - Autoblog.nl

Wat krijg je als je een GT en een hypercar combineert? De Naran Automotive Naran.

De laatste jaren wordt de autowereld overspoeld met nieuwe hypercar concepten. Het kan daarom geen kwaad dat nieuwkomers eens even goed bedenken hoe ze hun hypercar kunnen onderscheiden. Bij Naran Automotive pakken ze het daarom anders aan dan de meeste anderen.

Hypercoupé

Qua specificaties zit de Naran – dat is zowel de merknaam als de modelnaam – met ruim 1.000 pk in ieder geval op hypercarniveau. Tot zover niets nieuws. Het verschil is alleen dat Naran de auto niet in de markt zet als een hypercar, maar als een combinatie van een hypercar en een GT. Ze noemen het zelf een hypercoupé. Dat is niet alleen een marketingstrategie: de auto ziet er ook daadwerkelijk uit als een GT en heeft vier zitplaatsen.

Gemera

Hoewel Naran de auto aanprijst als de eerste vierzits hypercoupé is dat niet helemaal waar. Eerder dit jaar verraste Koenigsegg namelijk vriend en vijand met de Gemera, een hypercar met – jawel – vier zitplaatsen. Qua looks en opzet is de Gemera desondanks een echte hypercar, met de motor achterin. De Naran is daarentegen meer een traditionele coupé die voorzien is van heftige aerodynamica. Wat dat betreft is het wel degelijk een uniek concept.

8 Serie

Eventuele overeenkomsten die je ziet met de BMW 8 Serie berusten niet op toeval. De hypercar deelt namelijk zijn monocoque met deze BMW. De auto is getekend door Jowyn Wong, die ook verantwoordelijk was voor de extravagante Apollo IE en de prachtige De Tomaso P72.

Nürburgring

Waar de Gemera voorzien was van een zeer innovatieve hybride aandrijflijn, houdt Naran het traditioneel. De hypercoupé krijgt namelijk een 5.0 liter V8. Om deze hypercarcijfers te laten produceren zijn er twee turbo’s geïnstalleerd. Daarmee komt het vermogen uit op 1.047 pk en het koppel komt uit op 1.036 Nm. 0-100 km/u zou daarmee in 2,3 seconden mogelijk moeten zijn en vervolgens kun je doorknallen tot 370 km/u. Naran heeft de ambitie om de snelste vierzits hypercar op de Nürburgring te worden. Of dat lukt zal vooral afhangen van Koenigsegg.

GT3

De Naran is geïnspireerd op de GT3-raceauto’s, dus wat dat betreft zou de auto zich als een vis in het water moeten voelen op de ‘Ring. De Naran is onder meer voorzien van hydraulische stuurbekrachtiging, viervoudig verstelbare dempers, koolstofkeramische remmen en een double wishbone-ophanging. De heftige aerodynamica zou goed moeten zijn voor 1.377 kg aan downforce.

Oplage

Uiteraard heeft Naran Automotive geen massaproductie in gedachten. De Naran zal in een oplage van 49 stuks gebouwd worden. Wat voor exorbitant hoog prijskaartje er aan de auto kom te hangen is nog niet bekend.