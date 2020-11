EU Verkoopcijfers bedrijfswagens oktober bekend - Autoblog.nl

De EU verkoopcijfers van bedrijfswagens lijken de goede kant op te gaan, maar de meeste achterstand is niet meer te achterhalen.

Vanwege het coronavirus, zijn de verkoopcijfers van auto’s iets minder voorspelbaar dan voorheen. Ja, in de meeste gevallen zijn de cijfers minder rooskleurig. Echter, veel aankopen zijn iets uitgesteld, maar moeten vaak alsnog gedaan worden. Op een later moment kun je dan soms weer een kleine piek zien. Is dat ook met de bedrijfsauto’s het geval?

EU Verkoopcijfers bedrijfswagens oktober

Bij de personenauto’s is dat namelijk het geval, maar bij de bedrijfswagens (nog) niet. De Europese verkoopcijfers zijn daar het ACEA bekendgemaakt. De verkopen in Europa daalden met 1,2%. Lichte bedrijfswagens waren iets populairder, maar vrachtwagens en bussen juist een stuk minder. In Duitsland (+9,4%) en Italië (+7,4%) ging het uitstekend, in Spanje (-8,3%) en Frankrijk (-4,5%) verliep de verkoop van bedrijfswagens juist iets minder.

EU Verkoopcijfers bedrijfswagens jan-okt

Als we kijken naar de verkopen van de eerste tien maanden, dan is duidelijk te zien dat Covid-19 zijn sporen heeft achter gelaten. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, zijn de verkopen met 22% gedaald. Alle landen gingen meer dan 10% in de min, met grote markten Spanje (-30,4%), Frankrijk (-19,8%), Duitsland (-18,4&) en Italië (-18,4%) voorop.

We moeten dus blij zijn met de kleine lichtpuntjes, zoals de lichte stijging van lichte bedrijfswagens, bijvoorbeeld. Of in Italië, daar stijgen de vrachtwagenverkopen redelijk goed met 5,5%. Nu heeft dat land enorm geleden onder de Covid-19 pandemie.

Nederland

Tot slot kijken we nog even naar de Nederlandse cijfers. Hier stegen de verkoopcijfers juist een beetje. In oktober 2020 werden er namelijk 5.432 bedrijfswagens verkocht, tegen 5.276 exemplaren in de zelfde periode een jaar eerder, een stijging van 3%.

Wel zijn de jaarcijfers beduidend minder goed. Vorig jaar werden er nog 66.301 bedrijfswagens verkocht in de eerste tien maanden, dat is nu met 22,9% gedaald naar 51.143 stuks.