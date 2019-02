Nieuwe Audi TT RS kost bijna één ton aan euro’s

Krap bij kas moet je niet zitten.

Aan het begin van deze maand onthulde Audi zijn vernieuwde TT RS. Bij de presentatie werd direct duidelijk dat de Duitsers het voor elkaar hadden gekregen de smakelijke vijfcilinder door de WLTP-testcylcus te loodsen. Daarmee bleef de ronkende vijfpitter intact. Goed nieuws, toch? Absoluut, maar niet voor de prijs.

Toen Audi drie jaar geleden de doeken van de TT RS trok, kostte de auto tenminste 80 mille. Inmiddels is de TT RS, ondanks het feit dat er aan de specificaties niets is veranderd, een beetje duurder geworden. Vandaag de dag betaal je minimaal 94.630 euro voor de Coupé en 97.630 euro voor de Roadster. Uiteraard zal de prijs na het aanvinken van een aantal opties of pakketten nog verder stijgen.

De Audi TT RS heeft dus nog steeds zijn 400 pk en 480 Nm sterke 2,5-liter TFSI-motor, maar totaal onveranderd is hij niet. Nee, het uiterlijk van de auto is lichtelijk aangepakt. Met name de vaste achtervleugel en de nieuwe neus trekken de aandacht.

Vanaf maart kan Audi beide versies van de TT RS leveren. Vandaag kun je de auto bestellen op internet, of bij een lokale dealer. Wie een normale Audi TT wil hebben, betaalt tenminste 51.300 euro.