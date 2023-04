Audi eindbaas is het oneens met Mercedes eindbaas over e-fuel

Audi eindbaas Marcus Duesmann is het niet eens met Mercedes eindbaas Ola Kallenius over e-fuel.

Onlangs deelde collega @willeme u allen mede dat Ola Kallenius helemaal niets ziet in e-fuel. Wat hem betreft zijn elektrische auto’s veruit superieur aan e-fuels. Sterker nog, de kunstmatige brandstof zou slechts een ‘nodeloze afleidingsmanoeuvre’ zijn voor autofabrikanten om vast te blijven houden aan verbrandingsmotoren. De wereld zou er meer bij gebaat zijn om maar gewoon voor die accu’s te gaan.

Dit is een hot issue in de Duitse autowereld. Het zal niemand die deze site leest ontgaan zijn dat er op last van Duitsland op het allerlaatste moment een streep door EU wetgeving ging om verbrandingsmotoren te verbieden vanaf 2035. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de sterke Duitse autolobby. Hoewel men in Italië ook verheugd reageerde op het nieuws.

Maar ja, het is dus niet de voltallige Duitse autosector die voor deze wijziging was. Wie is er dan wel voor e-fuel? Wel, onder andere Marcus Duesmann, voorman van Audi. Volgens hem is e-fuel essentieel in de toekomst. Hoewel hij voorziet dat Audi alleen nog EV’s aan zal bieden vanaf 2033, ziet hij een rol voor e-fuel om de rest van het wagenpark rijdend te houden. Daarnaast stipt hij aan dat voor bootverkeer en vliegen, e-fuel tot op heden het enige ‘milieuvriendelijke’ alternatief is dat werkt.

Dat het kan werken, bewijst de fabriek van Porsche in Chili volgens Duesmann. Zoals bekend brouwt Porsche in Zuid-Amerika al enige tijd een goedje dat ‘de 911 moet redden’. Alle andere Porsche’s kunnen dan een EV worden, maar bij de puristische 911 kan je dan nog genieten van het zescilinder boxer-geluid.

De Duiste grootmachten zijn dus enigszins verdeeld als het om dit onderwerp gaat. Koop dan?