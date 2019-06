De Ford Puma is dood, leve de Ford Puma

Oude wijn in nieuwe zakken.

Het is tegenwoordig hip om een historische modelnaam van een auto in het nieuw te steken. Toyota doet dat bijvoorbeeld met de Corolla en de Supra. Ford doet hetzelfde door de Puma terug te brengen. Echter waar Toyota trouw blijft aan het concept van de auto’s (Corolla, hatchback, Supra, sportauto) is de nieuwe Puma allesbehalve een compacte coupé geworden. Sterker nog, de crossover heeft maar weinig met zijn oude ik te maken.

In de huidige markt heeft een kleine coupé dan ook weinig te zoeken. Wat men wel wilt zijn crossovers en SUV’s. Wat dat betreft is de keuze van Ford alleen maar logisch om met dit model te komen. Toch geeft het een vreemde smaak in de mond. De modelnaam Puma combineren met de auto waar we het nu over gaan hebben.

Wat de nieuwe Puma wel gemeen heeft in vergelijking met het oorspronkelijke model is dat compactheid belangrijk is. De crossover is 4,19 meter lang en is daarmee een aantal centimeter langer dan de Fiesta. De vergelijking met de hatchback komt niet uit de lucht vallen. De crossover staat op hetzelfde platform als de Fiesta. Over die hatchback gesproken, het interieur lijkt bijna één op één overgenomen uit de hatchback.

Ondanks zijn compacte voorkomen is de Puma voorlopig de ruimste in zijn klasse. De auto heeft maar liefst 456 liter aan bagageruimte. Ford telt wel allerlei slimme opbergvakken op bij dit aantal. De exacte kofferbakruimte zal dus minder ruim zijn.

De Puma komt met diverse motoren op de markt. Er is keuze uit een mild hybrid 1.0 EcoBoost (125 of 155 pk) en diverse EcoBoost-benzinemotoren en EcoBlue-diesels. De driecilinder benzinemotoren beschikken over cilinderuitschakeling, het blok kan lopen op twee cilinders wanneer de auto het volledige vermogen niet nodig heeft. Bijvoorbeeld als de auto uitrolt of wanneer er constante snelheden gereden worden.

Ford zegt dat de Puma eind dit jaar op de markt gaat komen. Men bouwt de auto in de assemblagefabriek in Craiova (Roemenië).