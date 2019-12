Audi viert feest met blauwe Special Editions

We worden er helemaal weemoedig van.

Het zijn die momenten dat je je realiseert dat je oud wordt. Zo kon ondertekende zich nog goed heugen dat de Audi RS2 Avant werd geïntroduceerd. Toentertijd was een stationwagon met een dergelijk snelheidspotentieel erg bijzonder.

Inmiddels is het RS-label van Audi Sport behoorlijk uitgegroeid. Omdat de Audi RS2 nu precies 25 jaar bestaat, heeft Audi uiteraard een blik opgetrokken met speciale modellen die luisteren naar een naam die alles duidelijk maakt: “Anniversary package 25 years of RS”.

Het meest opvallende aan het pakket is natuurlijk de kleur, Nogaro blauw. Ondanks dat de RS2 in meer kleuren leverbaar is geweest, is Nogaro blauw het meest herkenbaar en iconisch. Mocht je Nogaro blauw niet mooi vinden, dan kun je ook kiezen uit Mythos zwart, Nardogrijs en Glacier wit. Alhoewel de eerlijkheid gebied te zeggen dat die drie kleuren destijds niet leverbaar waren op de Audi RS2.

Maar het zijn niet alleen de kleuren die afwijkend zijn. Het pakket combineert aluminiumkleurige details met hoogglanszwarte details, terwijl het normaal een keuze is van ‘of-of’, niet ‘en-en’. In het interieur zit je op sportstoelen bekleed met Valcona-leder en alcantara. Het geheel wordt afgewerkt met felblauwe details en stiksels. Uiteraard wordt je overal ook getrakteerd op de mooiste badges om duidelijk te maken dat jouw Audi RS heel bijzonder is.

Het Audi “Anniversary package 25 years of RS” pakket is leverbaar op de RS4 Avant, RS5 Coupé, RS5 Sportback, RS6 Avant, RS7 Sportback of de TT-RS Coupé. De uitvoeringen worden leverbaar in geheel Europe. Op de TT RS betaal je 9.350 euro voor het pakket. Het pakket is op de RS6 en RS7 het duurste met een meerprijs van 14.500 euro.

Meer lezen? Dit zijn de 11 coolste Audi RS-modellen.