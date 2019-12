Phantom heeft naaiwerkje van 1 miljoen stiksels

Het betere handenarbeid.

Een Rolls-Royce is altijd iets bijzonders. Nu bestaat er niet zoiets als een ‘standaard’ Rolls-Royce. Eigenlijk past iedereen de auto aan, naar zijn eigen smaak. Sterker nog, Rolls-Royce heeft ook een ‘Bespoke‘-afdeling waar ze al je dromen waar maken, zolang het maar een optie betreft voor een Rolls, natuurlijk.

Maar soms gaat het verder dan een paar aparte kleurtjes en striping. Zo kan Rolls-Royce ook voor je gaan naaien. Dat gebeurt vaker dan je denkt. Denk bijvoorbeeld aan een familiewapen in de hoofdsteunen. Maar bij deze Rolls-Royce Phantom Rose laten de Britten zien waartoe ze in staat zijn met hun naaiafdeling.

Het gaat om een type roos dat in het echt ook bestaat en exclusief voor Rolls-Royce is gekweekt. Rolls-Royce heeft in Goodwood een rozentuin waar precies deze soort roos groeit. Denk je lekker bij Rolls-Royce te gaan werken, ben je de dag in de weer met gieters, mest en Pokon.

De Phantom Rose is donkerblauw van kleur. De striping aan de zijkant matcht met het leder van het interieur, dat Rolls-Royce Charles Blue noemt. De rest van het interieur is dus voorzien van enorm veel stiksels, volgens Rolls-Royce een miljoen stuks. Ook het houtwerk is erop aangepast. Prijzen zijn niet bekend, maar reken er maar op dat je in Aalsmeer goedkoper uit bent voor een paar rozen.