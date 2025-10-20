De politie van Nederland test alweer een nieuwe BMW

De X1 krijgt bezoek van zijn broertje.

Hollandse agenten zaten een tijd lang vast aan Mercedes-modellen. Van de B-klasse tot de Vito’s: het zijn allemaal Mercs. De uitzondering op de regel was de SIV, wat een Audi A6 Avant met dieselmotor was. Nu is het omgekeerde de realiteit. De gewone surveillancevoertuigen is een BMW (X1) of Ford (Kuga) en de SIV is een dikke Mercedes.

Naast de crossover van BMW shopt de Nederlandse politie ook voor de motorfietsen bij het Beierse merk. De tweewielers die nu in gebruik zijn bij de smeris zijn de R1250 RT. Kennelijk is deze motor toe aan opvolging. De politie van Nederland test namelijk met een nieuwe motorfiets.

Nieuwe politiemotor

De opvolger heet R 1300 RT. Motorfietsen zijn niet helemaal mijn kopje thee, maar van wat ik ervan kan zeggen, is het best een potig fietsje. Een lucht- en vloeistofgekoelde tweecilinder viertaktboxermotor met een inhoud van 1.300 cc produceert 145 pk bij 7.750 tpm. Het koppel bedraagt 149 Nm en bereik je bij 6.000 tpm.

Al na 3,7 seconden zit het standaardmodel aan de 100. Of ja, daar is de motor toe in staat. De politiemotor heeft allerlei extra spullen bij zich waardoor het basisgewicht van 229 kilo omhoog gaat. Maar toch: een vlugge tweewieler wel!

Mocht je trouwens als consument dezelfde motor willen als de politie: BMW Motorrad verkoopt ze voor minimaal € 27.390. De Nederlandse agenten krijgen 12 motoren tot hun beschikking gedurende de twee maanden durende testperiode. Je kunt de nieuwe politiemotorfietsen overal in het land tegenkomen.

Na de testfase mag HSC uit Nieuw-Vennep aan de slag met eventuele verbeterpunten. Dit bedrijf bouwt de standaardmotor af fabriek al om tot politie-spec. Zodra de motorfiets klaar is, wordt hij ingezet voor ”incidentafhandeling en surveillance”.