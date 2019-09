Autobahn-bazenpakket nu ook met pret voor vier

Voorspelbaar doch zeer vermakelijk.

Mercedes-AMG doet knap werk met hun 4.0 liter grote V8-blok. Het blok debuteerde in de AMG GT om de 6.3 V8 AMG-atoombom op te volgen, terwijl dat volgens velen een geniaal blok was. Dat was het op zich ook, met zijn enorme atmosferische kracht. Toch kon de AMG GT de motor opvolgen met verve: het slagvolume is misschien kleiner, maar door twee slimme motoren kon er evenveel pk uitkomen als de voorganger van de AMG GT, de SLS AMG. Een gouden zet en vervolgens kwam het blok (met lichte modificaties in sommige modellen) terecht in bijna elke auto van Mercedes-AMG. Ook al is er verschil in de motorcode (M178 voor de AMG GT-sportmodellen en M177 voor alle sedans, stationcars en SUVs), de blokken zijn vrijwel gelijk. Het ligt er alleen aan per auto hoeveel pk je hebt, bijvoorbeeld 476 in de standaard C63, maar 585 in de AMG GT R. De topper van de M177/M178 line-up is de Mercedes-AMG GT63 S. 639 rasechte paardjes komen er uit de motor van deze vierdeurs sportwagen.

Afgelopen week bracht een tuner genaamd Posaidon een pakketje uit voor de AMG GT R waardoor er 880 pk en 1.000 Nm uit komt. Dat is een upgrade van net geen 300 pk: erg veel. Nemen we deze logica in ons achterhoofd, dan zou de nog krachtigere AMG GT63 S tot wel 934 pk gedrukt kunnen worden. Dat zou extreem zijn! Met die logica valt de daadwerkelijke AMG GT63 S van Posaidon tegen. Het ‘RS830’-pakket zou namelijk 830 pk leveren.

Toch valt het allemaal niet tegen. Oké, die 934 pk wordt niet gehaald, maar met het pakket RS830+ doet de tuner er nog een schepje bovenop. De hoogst mogelijke cijfers van de GT63 S zijn 880 pk en 1.100 Nm koppel: exact hetzelfde als de GT R. Het zorgt ervoor dat de Posaidon AMG GT63 S zo ongeveer de snelste auto met vier deuren is. De getallen spreken voor zich: een Vmax van 350 km/u en een acceleratietijd van 2,9 seconden. De standaardcijfers van 315 km/u en 3,2 seconden naar de 100 waren al zeer verdraaglijk, maar nu durven we de sedan gewoon snel te noemen. Onder de drie seconden naar de 100 sprinten? Bij de supercarfabrikanten moet je dan in het segment ‘812 Superfast’ of ‘488 Pista’ gaan shoppen.

Het pakketje met goedkeuring van de TÜV wordt op je GT63 S geïnstalleerd voor 24.000 euro. Dan wordt de auto ook nog verlaagd, wat volgens de tuner de looks ook nog eens ten goede komen. Tsja, dat gaan wij niet voor je invullen. Ook omdat we het niet helemaal eens zijn met de tuner.