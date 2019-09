BMW Concept 4 met ‘normale’ nieren: maken of kraken?

Ontdaan van het meest omstreden designaspect vragen wij ons af of de BMW Concept 4 wél alle lof verdient.

Een auto die de IAA van 2019 ietwat in zijn greep hield, was de BMW Concept 4. Het is namelijk en profil gewoon een geweldig mooie auto. Voordat BMW echter de auto op de markt zet als de nieuwe 4 Serie, moet er even een verandering plaatsvinden. Een aspect van de Concept 4 wat namelijk door bijna niemand erkend wordt als ‘mooi’ is hoe ze de double kidney-grille hebben verwerkt in het design.

Op papier lijkt het helemaal niet zo’n gek idee. Een grote grille op de auto zetten, dat kun je BMW niet perse kwalijk nemen. Neem Lexus, of Audi. Fabrikanten maken er een sport van om een zo groot mogelijk hekwerk op hun auto te zetten. Ook BMW, maar dat pakt niet helemaal goed uit als we de designgoeroes ‘autofanaten’ die de auto toch niet gaan kopen moeten geloven. Toch ietwat vreemd, want vergelijk je een BMW X7 met bijvoorbeeld een Lexus LX570, dan is het toch echt die laatste waar het frontale oppervlak voor 75 procent bestaat uit grille. Het oppervlak van de grille van de X7 is dus niet het probleem. Het probleem is het feit dat de ‘nieren’ van BMW’s zich niet zo goed lenen voor dergelijke perikelen. Daarvoor komen we even terug bij de BMW Concept 4.

Nogmaals: en profil helemaal geen verkeerde auto, maar de voorkant is een regelrechte grap. De kidney-grille is niks behalve een gapend gat in de voorkant. Het is enorm buiten proportie en het past gewoon totaal niet. We noemden het al een schoonheidsvlekje, die term is een understatement van jewelste. Het verpest het gehele design van de auto, en dat is dan weer geen understatement. We hopen ten zeerste dat BMW dit niet op de markt brengt als de nieuwe 4 Serie.

Bovenstaande fotoshop (artikelfoto) is het werk van ondergetekende. Geen professioneel werk, maar het geeft even een impressie van hoe een Concept 4 zou worden als je de gigantische kidney-grille vervangt door een soortgelijke grille en verder niks. Kleine disclaimer: hiermee is niet geprobeerd om het algehele design te verbeteren/veranderen, meer om gewoon een impressie te geven van hoe ‘normale’ nieren op de Concept 4 zouden staan. Deels op verzoek van @willeme, deels om te kijken of het klopt dat de Concept 4 zonder gigantische hazentanden wél te pruimen is. Overigens, het Duitse kenteken bevordert de productierijpe look van de auto. Dat klinkt leuker dan het niet kunnen vinden van een ‘Concept 4’-logo in de juiste resolutie.

Ook op een 3D-perspectief van de voor- en zijkant was het mogelijk om de grille te ‘repareren’, wederom met de disclaimer dat ondergetekende niet over de maximale capaciteiten beschikt wat betreft fotobewerking. Toch leent de grille zich verrassend goed voor een verkleining. De babbelbox vraagt zich af: wat vind u van een BMW Concept 4 zonder die enorme grille?