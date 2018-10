Hoe deze F1-coureur vandaag éindelijk zijn snelheid vond

Het is hem gegund.

Het gehele jaar loopt Brendon Hartley eigenlijk al achter de feiten aan. Ongelukkige incidenten, knullige fouten en een algemeen gebrek aan snelheid hebben ervoor gezorgd dat de Nieuw-Zeelander weinig zekerheid heeft over zijn toekomst in de Formule 1. Met nog een handvol wedstrijden te gaan, laat de Kiwi gelukkig zien dat hij uit het juiste racehout is gesneden. Nota bene in de achtertuin van Honda, de motorleverancier van Toro Rosso, kwalificeerde hij als zesde.

Hartley kan een dergelijke prestatie goed gebruiken. Immers, in de Formule 1 ga je niemand van je kwaliteiten kunnen overtuigen als je geen resultaten produceert. Desondanks komt de prestatie enigszins uit de lucht vallen. Na de sessie heeft Hartley tegenover de pers verduidelijkt dat het zeker niet alleen vanuit hemzelf is gekomen.

Hoewel de baan aan het begin van Q3 nog een klein beetje vochtig was van de regen uit het tweede gedeelte van de kwalificatie, was het circuit droog genoeg om een snelle ronde op droog weer banden neer te zetten. Hartley’s race engineer Pierre Hamelin gebruikte dit gegeven om zijn coureur psychologisch te manipuleren. Hij praatte de Le Mans-winnaar niet alleen moed in, tegelijkertijd vertelde hij hem dat de concurrentie bezig was met vliegenvlugge rondes. Op deze manier kon hij Hartley er van overtuigen dat de baan in orde was, zodat hij zonder twijfels in het achterhoofd aan zijn ronde kon beginnen.

“[In] Q3, my engineer told me on the radio that Force India had improved their time, ‘so the track is definitely OK’. I’ve now looked at the timing screens and realised that he lied to me. So he gave me good confidence that the first sector was going to be dry and [have] good grip, which was a good thing. I had to have full trust in him.”

Natuurlijk had het placebo-praatje van Hartley’s race engineer net zo goed enorm verkeerd uit kunnen pakken, maar dankzij het vertrouwen dat hij hem wist mee te geven, kon de Kiwi uiteindelijk wel een fenomenale ronde produceren. In Honda’s achtertuin kwalificeerde hij op een geniale zesde positie, nog voor teamgenoot Pierre Gasly. Uiteraard moet hij het morgen nog maar weten om te zien zetten in een sterke puntenfinish, maar een goed begin is het halve werk.

Hoewel Hartley een fijne prestatie heeft geleverd die we niet zonder reden willen neerhalen, moeten we wel vermelden dat Gasly sinds FP3 te maken had met motorproblemen. Ten opzichte van de Honda-krachtbron van Hartley, moest de Fransman iets inleveren op vermogen. In het ideale scenario was Hartley waarschijnlijk dus niet voor zijn teamgenoot geëindigd. Het doet in ieder geval niet af aan zijn fijne resultaat.