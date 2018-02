Autoblog advies: power-diesel met waardeverlies voor € 40k

Waarom zou je ook alweer een nieuwe auto moeten kopen?

Een nieuwe auto heeft iets magisch. Helemaal zelf samengesteld. Binnenin die heerlijke lucht van een nieuwe auto. Banden met die kleine puntjes er nog op. Alles wat je nog moet, mag en kan instellen. Het is het gaafste wat er is. Na een paar weken zal dit langzaam veranderen, een paar kleine krasjes, een vlekje in de Alcantara bekleding en wat stoepbrandschade aan de velg doet je eraan herinneren dat een auto gewoon een gebruiksvoorwerp is. Ook kan de afschrijving enorm zijn. Is het niet handiger om op zoek te gaan naar een occasion?

Jan zoekt namelijk een auto met meer dan de kop eraf. Als je kijkt wat je kunt afschrijven op een nieuwe auto, schrik je je kapot. Je mag blij zijn als je na een jaar of 3-4 de helft terug krijgt. Als het gaat om grote, dure auto’s dan wordt het alleen maar erger. De afschrijving is namelijk immens. Je moet niet alleen kijken naar de vanafprijs, maar ook het bedrag dat de eerste eigenaar heeft neergeteld voor de opties.

Daarom laat Jan deze afschrijving voor de verandering eens aan een ander over. De afschrijving hoeft niet helemaal naar het nulpunt te zijn gegaan, het mag absoluut een moderne auto zijn. Een youngtimer is niet vereist. Wat wel vereist is, is een aangenaam dikke dieselmotor, het liefst met 200 pk of meer. Desondanks hoeft het niet de meest sportieve auto te zijn. Jan rijdt 45.000 km per jaar en wil dat in zo groot mogelijk comfort doen. Uiteraard heeft Jan de tabel ingevuld:

Huidige /vorige auto's: Bmw X1 / volvo v60 Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Zakelijk Budget: 30-40 duizend als het de moeite waard is kan dit tot 45 duizend worden opgerekt Jaarkilometrage: 45.000 Brandstofvoorkeur: Diesel Reden aanschaf andere auto: Leasetermijn zit erop Gezinssamenstelling: Vrouw en 2 tieners Voorkeursmerken /modellen: Geen No-go modellen / merken: Sta voor alles open

Mercedes-Benz R300 CDI Prestige (W251)

€ 37.850

2013

90.000 km

Mensen in een SUV willen naar eigen zeggen graag een fijne rijpositie, makkelijke instap, veel praktische mogelijkheden en een ruim interieur. Als dat écht zo geweest zou zijn, dan waren er veel meer R-Klasses. De R-Klasse was echter allerminst een succes. SUV-kopers gingen liever voor een echte SUV en de rest koos een stationwagon. Dat neemt niet weg dat de auto uitermate prettig in de omgang is. Ja, De ‘R’ is wat groot, maar het comfort staat op een hoog peil en de zitpositie is uit de kunst. Het is mogelijk om te kiezen voor een sterkere 350 CDI dieselmotor of 4-Matic aandrijving, evenals een variant met een lange wielbasis. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de auto het niet echt nodig heeft. Voor 37.850 euro heb je een hele late ‘Prestige’ vol met opties, maar het kan absoluut voordeliger. Nadelen? Je merkt aan het interieur wel dat de auto behoorlijk op leeftijd is.

Infiniti FX30d S Premium (S51)

€ 35.900

2013

50.000 km

Een trendsetter op het gebied van crossovers was deze Infiniti. De FX is hoog, breed en funky. De auto was leverbaar met de V6 uit de Nissan 370Z of de V8 uit de grotere Infiniti’s, maar die waren in Europa niet bijzonder populair. Daarom werd deze generatie FX geleverd met een dieselmotor van Renault. Zonde dat deze motor in zo weinig auto’s geleverd is, want het is een fijn blok in de omgang: stil, soepel en relatief zuinig, terwijl de prestaties voor dit type auto (2.050 kg!) behoorlijk voor elkaar zijn. Uitrusting bij Infiniti’s is meestal geen probleem, met name deze S Premium uitvoering is zeer compleet uitgerust. Opties waren nauwelijks mogelijk destijds bij deze variant.

Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Overland (WK2)

€ 37.495

2014

90.000 km

Mocht je willen gaan voor een volledige SUV, ga dan voor deze. Ok, een echte SUV is het volgens de Amerikanen niet (de Grand Cherokee heeft een zelfdragende carrosserie in plaats van een ladderchassis). Het is echter wel een bovengemiddeld capabele SUV. De looks doen vermoeden dat je met een stoere auto te maken hebt, maar de verfijning staat op een redelijk verrassend niveau. In het budget kun je opteren voor een bijzonder complete Overland, ja een Grand Cherokee SRT (rijtest) is leuker, met 45.000 km per jaar een bijzonder prijzige bezigheid. De aandrijflijn is ook uitstekend: een V6 diesel (die je ook vind in diverse Maserati’s) en een achttraps-automaat van ZF doen het werk. Kortom, eigenlijk heel weinig mis mee. Toegegeven, het interieur is niet bijzonder, maar valt ook niet echt tegen. Beetje niveau Touaereg/Discovery. Precies de twee grootste concurrenten.

BMW 530d GT Touring High Executive (F07)

€ 34.950

2012

60.000 km

BMW is een sportief merk voor jong en dynamische mensen. Het nadeel van jonge, dynamische mensen is dat ze vaak niet in de financiële positie zijn om een nieuwe BMW te kopen. Vandaar dat BMW ook meer op comfort geënte auto’s ging bouwen. De 5 Serie GT (rijtest) is daar een goed voorbeeld van. De instap is duidelijk hoger dan in een gewone 5 Serie. Toch is de auto niet zo groot en lomp als een X5 of X6. Technisch gezien is het overigens meer een 7 Serie dan een 5 Serie. Echt een tussenmodelletje dus. In combinatie met de zescilinder diesel van BMW is dit een uiterst fijne metgezel. De prestaties zijn meer dan in orde, maar het is vooral de rust en trillingsvrijheid van zo’n Reihensechser die het verschil maakt. Meer dan dit heb je strikt genomen niet nodig. Waar je wel even op letten is de uitrusting. Niet alle GT’s zijn even luxe uitgevoerd, veel was destijds een optie.

Volvo XC60 D5 Geartronic Summum Luxury

€ 38.900

2014

90.000 km

De meest populaire Volvo van de afgelopen paar jaar. In het budget kun je met gemak kiezen voor een late uitvoering met fijne vijfcilinder dieselmotor en alle opties, met redelijk weinig kilometers. De XC60 (rijtest) scoort op alle punten bovengemiddeld goed, op keigoede prestaties na. Het is niet een bovengemiddeld vlotte auto, maar tekort komen doe je zeker niet. De zitpositie is prettig, evenals het in- en uitstappen. De Summum uitvoering is uiterst luxe, vaak zijn deze ook nog eens aangekleed met allerlei pakketten. Het is een premium SUV, maar je zal er niemand mee tegen het hoofd stoten. Dat is een bijzonder knappe prestatie. Ook qua restwaarde geen probleem: dit type auto zal nog wel eventjes in trek blijven.

Audi A6 Allroad 3.0 TDI quattro Premium Edition (C7)

€ 37.500

2014

95.000 km

Waarom zou je in hemelsnaam kiezen voor een A6 Allroad? Dan kun je toch gewoon beter gaan voor een normale Avant? Niet helemaal. Kijk, de A6 Allroad zit aan de bovenkant van het A6-gamma (rijtest). Dus een rijkere standaard uitrusting en fijnere motoren. Zo hebben Allroads altijd een V6 diesel, quattro vierwielaandrijving en een automaat. Eigenlijk de items die je perse op een Audi moet willen hebben. Ook zijn ze uitgerust met luchtvering, waarmee de auto net even wat hoger gezet kan worden, mochten de omstandigheden daarom vragen. Ook is de Allroad meer afgestemd op comfort dan de gewone A6, iets wat beter past. Het is een grote, zware stationwagon met de motor voor de vooras, die kun je niet dynamisch maken. De 3.0 TDI is er in drie smaakjes (204, 245 en 313 pk). De 204 pk variant is absoluut voldoende, meer is altijd leuk. In deze video kun je zien waar je op moet letten bij aanschaf van zo’n A6.

Jaguar XJ 3.0d Portfolio (X351)

€ 31.500

2013

85.000 km

De meest aristocratische uitvoering is minder uitzinnig dan je zou zeggen. De Jaguar XJ is gezegend met een uitstekende zescilinder dieselmotor. Die 200 pk halen was niet zo’n groot probleem: deze raskat heeft 275 paarden tot zijn beschikking. Het koppel van 600 Nm is eveneens indrukwekkend. Ondanks dat deze auto een absolute topklasse limo is, valt het gewicht lager uit. Ongeveer op het niveau van de BMW 5 Serie en Mercedes E-Klasse met een gelijkwaardige motor. De uitstraling van de auto is bijzonder. Ondanks dat het ontwerp alweer 8,5 jaar oud is, is dat aan het uiterlijk niet af te leiden. Aan het interieur is het beter te zien, maar ook daar overtuigd de auto met een bijzonder lijnenspel en aparte ambiance. Het is ook nog eens de goedkoopste uit het rijtje. Het aankoopadvies vind je hier.

YOLO: Saab 9-5 TiD6 (YS3G)

€ 32.980

2010

80.000 km

Hoezo yolo? Er is er maar eentje van. Destijds waren er de grootste plannen met de Insignia en de 9-5. De 9-5 zou naast de gebruikelijke viercilinders ook leverbaar worden als stationwagon en met een V6 diesel. Van die stationwagon zijn er uiteindelijk 22 stuks gebouwd, de variant met V6 diesel is slechts eenmaal vervaardigd. Vandaar ook de hoge prijs. Rationeel gezien is er absoluut geen reden om 33 mille neer te leggen voor een matige E-segment sedan uit 2010, maar het is wel wat bijzonders. Het rijdt zeer comfortabel (waarschijnlijk, niemand heeft ervaring met die motor) en de styling is verrassend vers gebleven de afgelopen jaren. Wat de afschrijving gaat doen is onbekend, maar je kan hem altijd aan een Saab-museum verkopen. De advertentie van deze bijzondere Saab met V6 diesel kun je hier bekijken!

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!