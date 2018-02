De 8 goedkoopste nieuwe cabrio’s op een rij

Lekker flaneren op de boulevard met een kekke cabrio. Hoeveel ben jij minimaal kwijt?

De eerste zonnestraaltjes bereiken ons Koude Kikkerlandje. De temperatuur is iets minder ondraaglijk, er beginnen wat vogeltjes te fluiten en zowaar lopen er mensen voorbij met iets dat weg heeft van een glimlach. De lente komt er weer aan! Dat duurt natuurlijk wel even voor dat het zo ver is, maar het kan zeker geen kwaad om je nu alvast te oriënteren op de automobiel die past bij het mooie weer. Zeker als je voor een nieuwe auto gaat. Natuurlijk, de aanschafprijs ligt hoger, maar het te verwachten onderhoud is een stuk lager en de afschrijving is bij cabrio’s minder erg dan bij reguliere auto’s.

Dus, een nieuwe Cabrio. Maar je je wilt er ook weer niet te veel geld aan uit geven? Wat zijn dan de opties? Team AutoBlog.nl zoekt het voor u uit! Dit zijn de 8 goedkoopste cabriolets van Nederland:

Smart fortwo Cabrio 52 kW Pure (453)

€ 16.097

De goedkoopste cabrio klinkt op papier erg goed: een tweezitter met atmosferische motor, handbak én achterwielaandrijving! Helaas, helaas: het is geen Corvette. De motor perst er een redelijk respectabele 71 pk uit, waardoor de prestaties redelijk zijn: 0-100 km/u in 14,4 seconden en een topsnelheid van iets boven de 150 km/u. Maar als je veel in de stad rijdt heb je er meer dan voldoende aan. De onderhouds- en verbruikskosten zijn lekker laag. Ook kun je de auto zo aankleden als je wenst, alhoewel de auto daar behoorlijk van kan worden.

MINI Cabrio One (F57)

€ 27.175

Weet je nog? De tijd van de Peugeot 206 CC, Ford StreetKa, Daihatsu Copen en Citroen C3 Pluriel? Goedkope cabrio’s voor iedereen! Dat is niet meer zo, het complete aanbod aan middenklasse cabrio’s is compleet weg. Daarom is de volgende stap meteen een luxe premium auto, de MINI Cabrio One. Na ja, ‘luxe’, de badge is luxe. De uitrusting is zeldzaam karig. Maar zo werkt het bij een MINI: je kan hem samenstellen zoals je wenst om vervolgens daar een flink bedrag voor neer te tellen. Mocht je gaan voor compleet ‘basic’, wat krijg je dan? In tegenstelling tot de Smart heb je een achterbank. Erg ruim is het daar niet, maar je kan twee kinderen meenemen. De prestaties zijn nog steeds niet heldhaftig (10,6 naar de 100), maar acceptabel. Je zou hem bijna als eerste auto kunnen gebruiken.

Mazda MX-5 SkyActiv-G 131 S (ND)

€ 31.100

Omdat er geen normale cabriootjes meer zijn als de Punto Cabrio, Micra C+C en Colt CZC is de op twee na goedkoopste cabrio van Nederland een raszuiver sportwagentje. De Mazda MX-5 is al jarenlang een betaalbare cabrio met de goede ingrediënten: achterwielaandrijving, goede looks, laag gewicht, atmosferisch motortje en een fijne balans. Dat is altijd al zo geweest. Volgens sommige puristen is deze goedkopere 1.5 te verkiezen boven de zwaardere maar snellere 2.0. Omdat de MX-5 rond de 1.000 kg weegt, heb je in principe voldoende aan de 131 paarden die je na veel toeren maken op de achteras kunt los laten. Er is ook een RF, die is een stukje duurder en net zo leuk voor een epische roadtrip.

Volkswagen Beetle Cabrio 1.2 TSI Exclusive Series

€ 31.580

Ongetwijfeld dat ze bij volkswagen compleet vergeten zijn dat ze dit faalproject nog in productie houden. De Beetle is een apart verhaal. Het was destijds de aanstichter van de hele retro-hype, maar toen BMW met MINI liet zien hoe je een retro-mobiel in de markt zet, was het klaar met de Beetle. De opvolger van de New Beetle, gewoon Beetle genaamd, is een grote vooruitgang. De rijeigenschappen liggen op een veel hoger niveau (het is nu redelijk). Het motortje is fijn (alhoewel niet overbemeten) en de uitrusting in dit uitzwaaimodel is ook een stuk beter voor elkaar dan de andere auto’s in dit lijstje.

Fiat 124 Spider 1.4 MultiAir 16v (348)

€ 35.165

Eigenlijk is de 124 niets meer of minder dan een MX-5 met andere motor en koetswerk. Maar het zijn wel twee heel wezenlijke verschillen. De MX-5 is modern en eigenwijs, de 124 is een ode aan de klassieke 124 van weleer. De motor in de Fiat levert slechts 9 pk meer, maar het karakter is totaal anders. De 1.4 van de Fiat levert 90 Nm méér dan de Mazda en doet dat dus ook nog eens 2.500 toeren éérder. Het karakter is dus compleet anders. De Fiat 124 (rijtest) is meer relaxed en kun je rijden op koppel, de Mazda is de ideale metgezel als je altijd volgas wil.

Opel Cascada 1.4 Turbo Innovation (A)

€ 36.004

We hebben vaker geschreven over de Opel Cascada. Het is een auto die door niet-kopers enorm gewaardeerd wordt. De auto is een beetje op leeftijd en zit met een gewichtsprobleempje. De gewone Astra is al behoorlijk zwaarlijvig en een cabrio-uitvoering maakt het alleen maar erger. Maar het is wel een volwaardige auto. Met 140 pk heb je in principe voldoende voor normaal gebruik. De standaarduitrusting is ook behoorlijk voor elkaar en je kan er met vier man in zitten. Last but not least: het is gewoon een fraaie auto.

Audi A3 Cabriolet 1.4 TSI (8V)

€ 36.810

De reden dat de Opel Cascada nauwelijks verkocht wordt is vrij logisch, want voor hetzelfde geld heb je een Audi A3 Cabriolet (rijtest). Dan heb je een premium-badge en een modernere auto. De 1.4 in de A3 heeft 25 pk minder dan de Opel, maar is wel sneller, dankzij een gewichtsvoordeel van 250 kg. Dat komt mede door het feit dat de Audi veel minder compleet is, trouwens. Zo heeft de A3 standaard geen climate control, verwarmde sportstoelen, regensensor, lichtsensor en stuurwielverwarming en de Opel wel.

BMW 218iA Cabriolet (F23)

€ 41.633

Met de BMW 218i Cabrio zit je een beetje met dezelfde situatie als met de Audi. Ja, het is premium en het rijdt uitstekend. Maar ondanks de vrij pittige nieuwprijs, is een standaard 218i geen rijk uitgeruste auto. In vergelijking met de Audi A3 heeft de BMW achterwielaandrijving, voor wie dat belangrijk is. De motor heeft iets meer vermogen en koppel, maar is slechts een driecilinder. De prestaties zijn, mede dankzij de standaard automaat, wel wat beter. Qua uitstraling scheelt het niet veel, zeker niet als je er rekening mee houdt dat de BMW bijna 5 mille duurder is.