Autoblog advies: straatlegaal trackday speeltje voor 35.000

Vandaag gaan we kijken naar een wel heel leuke categorie auto: eentje voor de hobby. Een voertuig enkel en alleen voor de plezierritten, toerriten en circuitdagen. Wat zijn dan eigenlijk de leukste en beste opties? Een Autobloglezer zit daadwerkelijk met deze vraagstelling in zijn maag. Hij heeft een Tesla Model 3 Performance voor door de weeks en ondanks dat je daar best mee kunt sturen, mag het wel iets spectaculairder zijn. Niet zozeer qua snelheid, maar qua beleving.

Lars zit een beetje te twijfelen. Hij vindt het geweldig om toerritten te maken door Europa, maar eigenlijk wil hij ook geregeld trackdays doen om de auto uit te laten en het ware potentieel aan te kunnen spreken. De auto moet dus beide disciplines beheersen.

Ook op een bergpas moet je met meer dan 200 pk eigenlijk al heel goed op letten dat het niet veel te hard gaat. Dus Lars is op zoek naar een auto die het beide kan. In een ideale wereld zou je zeggen: Porsche 911 GT3. Dat weet Lars ook, maar dat is nog even een stapje te ver. Zowel qua prestaties als qua prijs is dat een zeer serieuze stap omhoog.

Lars is pas 35 en een GT3 gaat “er ongetwijfeld nog wel komen wanneer ik 50” en vijf jaar later een GT3 RS ter compensatie van het welvaartsbuikje. Dus eigenlijk is het een soort vraagstuk: wat te kopen als je het niveau MX-5 / E36 ontstegen bent, maar nog niet meteen op GT3-bedragen uit wil komen. Wat zit daar tussen in?

Zijn E36 en MX-5 zijn beide voorzien van vele upgrades en hij is dat ook van plan te gaan doen met de nieuwe auto, zij het minder ingrijpend. Denk aan banden en remmen. Items die je ook weer om kan wisselen om de auto origineel te houden.

De tabel van Lars ziet er als volgt uit:

Huidige /vorige auto's: Tesla Model 3 Performance, Audi A5 Coupé, Mazda MX-5, BMW E36 Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: ongeveer 35.000, of het moet een 997 GT3 zijn Jaarkilometrage: Zo'n 10.000 km per jaar denk ik Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Zoek een leuke voor trackdays en toerritten. Gezinssamenstelling: Nvt Voorkeursmerken/modellen: Porsche 997 GT3, maar kan later ook nog altijd. Lotus of BMW mag altijd No-go modellen / merken: In principe geen no-go's, maar een 911 hoeft niet per se.

Lotus Exige (S2)

2005

€ 34.995

40.000 km

Je zou denken dat de gemiddelde Lotus-eigenaar 1.000 kilometer per jaar rijdt, maar niets is minder waar. Een Lotus koopt niemand voor de ‘pats’, een Lotus is voor puristen en liefhebbers. En die rijden nu eenmaal graag. Veel puristischer dan een Lotus Exige wordt het ook niet. Het is de ideale straatlegale trackday auto. Qua vermogen valt het tegen: de Toyota-motor is goed voor 192 pk en die zitten helemaal bovenin het toerengebied, daar waar ook een klein beetje koppel aanwezig is.

Maakt niet uit, want het draagt bij aan het racy karakter van de Lotus Exige. Het voordeel is dat de Exige heel erg licht is en de motor van Toyota: niet alle onderdelen zijn peperduur. Zeker dingen als remmen en banden hebben minder te lijden en zijn goedkoper. Voor 35k heb je een net exemplaar, voor minder vind je getunede modellen. Deze zijn veelal door de firma Komo-Tec onder handen genomen. Als je toch van plan bent om de auto te gaan modificeren, is Komo-Tec de beste keuze op het vasteland van Europa.

Caterham CSR200

€ 34.999

2005

35.000 km

Als het gaat om straatlegale trackday speltjes, is de Caterham misschien wel geschikter dan de Lotus. Of anders gezegd: de Caterham lijkt gebouwd te zijn voor enkel trackdays. Wel voor de wat kortere circuits, want op hoge snelheid helpt de luchtweerstand (0,71) niet niet echt. Daarbij heeft de Seven geen neerwaartse druk op snelheid, maar lift. De CSR200 is een wat volwassener en vooral moderner model uit de range. De Cosworth motor, een 2.3 met 200 pk, is een absolute heerlijkheid. Klinkt ook eens heel erg goed. Een Donkervoort is misschien nog beter, maar die zijn erg prijzig.

Porsche Cayman S Sport (987C)

€ 34.995

2009

90.000 km

Als je aan een Porsche denkt, denk je automatisch aan een 911. En zoals @CasperH en @Wouter hebben bewezen, kun je een uitstekend exemplaar vinden in het gestelde budget. Toch is deze specifieke Cayman S Sport een goede optie. Het is in principe Cayman S met meer vermogen en sportieve hardware. Een soort GTS voordat deze drie letters op de Cayman gebruikt werden. De Cayman S Sport heeft 303 pk (dankzij een sportuitlaat), 19″ wielen, straffer onderstel, grotere spoorbreedte en wat GT3 RS-esque designdetails als kleuren, velgen, stickers en nog wat grut. Sommige van deze exemplaren hebben ook de keramische remmen en het sperdifferentieel. De Porsche Cayman S Sport is meer een straatauto dan trackday auto, maar staat op beide terreinen zijn mannetje.

Mitsubishi Lancer Evolution IX GSR

€ 28.000

2007

85.000 km

Helaas zijn de tijden van rallyspecials alweer voorbij, nu de Subaru STI op zijn laatste benen loopt. Voor het betere circuitwerk was de Lancer altijd al een scherper apparaat. Ondanks dat je voldoende getunede Evo’s voor 35 mille kunt vinden, doe het niet. Ga voor een beetje saaie EU-specificatie, die kun je dan eenvoudig modificeren naar hoe extreem je het zelf wil maken. Je kan er een serieus straatlegaal trackday speeltje van maken. De Evo IX is nog altijd een vlijmscherpe auto. Maak niet de fout een nieuwere Evo X te kiezen, dat is meer een allrounder dan echt een circuit auto. Zie de Lancer Evo als een soort Integrale Evoluzione sedan, waarmee je nog wel naar buiten durft.

BMW Z4 M Roadster (E85)

€ 32.500

2007

75.000 km

Toegegeven, de Z4 M Roadster is niet de meest geschikte auto voor het circuit. De Z4 M Coupe is daar iets beter voor geschikt, maar de exemplaren die in het budget vallen, hebben te veel kilometers gelopen. Het zijn waardevaste auto’s. De Z4 M Roadster is de beste manier om te genieten van die hemelse zes-in-lijn motor. De Z4 M is ook echt snel, maar het is vooral dat je er voor moet werken wat het zo leuk maakt. De Z4 werd in Amerika gebouwd en ergens voelt de Z4 M ook wat Amerikaans aan: ietwat rauw om de randjes, maar veel karakter en veel spektakel. Nadeel: de remmen zijn van de E46 M3 en net als bij die auto ondermaats. Met een upgrade is dat zo opgelost als je er een straatlegaal trackday speeltje van wil maken.

Chevrolet Corvette Z51 (C6)

€ 29.900

2009

55.000 km

Een Corvette voor trackdays? Zijn wij helemaal betoeterd? Jazeker! Met een paar minimale modificaties heb je een behoorlijk monster, namelijk. Ondanks tot wat velen denken is het ook nog eens een goedkope auto. De aanschafprijs is even slikken, maar dan heb je een goede basis: V8, achterwielaandrijving, transaxle en een laag gewicht. De Europese modellen hebben standaard het Z51 pakket, met strakkere ophanging, betere banden en krachtigere remmen. De Corvette Z06 is helemaal perfect, maar valt net buiten het budget. Onderdelen zijn erg goed te krijgen, Corvettes zijn behoorlijk betrouwbaar en de afschrijving valt behoorlijk mee. Grootste nadeel zijn de standaard sportstoelen, die zijn te klein en bieden te weinig steun. Bij bedrijven als Corbeau of Recaro verhelpen ze dat probleem.

Renault Megane Renault Sport 265 Cup

€ 16.950

90.000 km

2014

Als het gaat om een straatlegaal trackday speeltje in de Hot Hatch-categorie, is Renault nummer 1. Je kunt een paar kanten op. De zeldzame R26R valt in het budget, maar is misschien net even iets te veel ‘waardevolle klassieker in wording’ om nu nog mee over circuits te boenderen. De huidige generatie past ook in het budget, maar dan heb je een relatief brave ‘280’ met vijf deuren en een automaat. Tip: ga voor een 265 met het Cup-chassis. Deze kosten slechts de helft van het geld. Gek genoeg zijn het bijzonder leuke auto’s op de openbare weg en hele effectieve auto’s op het circuit. Geen wonder dat de parking bij de Nordschleife er helemaal vol mee staat.

BMW M3 Coupé (E92)

€ 33.995

2010

95.000 km

We bewaren de beste allrounder voor het laatste. De BMW M3 is namelijk specifiek gebouwd met de wensen en eisen in het achterhoofd. Zowel op de openbare weg als op het circuit is rijden in de M3 een groot feest. Zeker met de Michelin Pilot Sport Cup 2 banden is de grip uitstekend. De balans is dat van zich zelf al. Maak niet de fout om een C63 te verkiezen. De hebben te veel koppel, te weinig tractie en een te hoog gewicht om op het circuit effectief te zijn.

YOLO: Maserati GranSport

€ 32.990

65.000 km

2005

Hiervoor moesten we even twee keer kijken. Vallen deze exoten al in het budget? Jazeker! We vonden meerdere exemplaren in Duitsland én Nederland. De GranSport is een Maserati Coupé, maar dan wel doorontwikkeld. De verschillen op papier lijken klein, maar er is voornamelijk veel ontwikkeld aan de daadwerkelijke rijeigenschappen, niet zozeer het maximale vermogen. Om de auto als circuitauto of straatlegaal trackday speeltje te bestempelen gaat wat ver, maar in vergelijking met concurrenten als de SL55 AMG of BMW M6 is het een dartele ballerina. Het is natuurlijk ook een combinatie van die badge, die motor, dat geluid en dat uiterlijk. Het is gewoon een exoot. Met navenante onderhoudskosten en gezien de huidige prijzen lijkt het alsof ze aan de onderkant zitten.

