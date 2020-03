Zeven F1-teams gaan samen beademingsapparatuur maken

Met ‘Project Pitlane’ wil de Formule 1 genoeg beademingsapparaten maken om aan de Britse vraag te kunnen voldoen.

Wat doe je als je als Formule 1-team niet meer aan de auto mag werken vanwege de ‘zomerstop’? Volgens zeven Britse F1-teams is het produceren van beademingsapparaten het antwoord. Het collectief noemt zichzelf Project Pitlane en is een reactie op een vraag van de Britse overheid. In het land is namelijk veel vraag naar dergelijke apparaten, die bij zware gevallen van het coronavirus levens kunnen redden.

Project Pitlane is onderverdeeld in drie stromingen. Eerst gaan de teams door middel van reverse engineering onderzoeken hoe de beademingsapparaten werken en in elkaar zitten. Daarna gaan ze kijken of ze huidige ontwerpen van beademingsapparaten sneller kunnen produceren. De derde stroming is het snel ontwerpen, fabriceren en certificeren van een nieuw apparaat.

Bij Project Pitlane gebruiken de teams volgens de F1 ‘de kernkwaliteiten van de sport’. “Het snelle ontwikkelen, het maken van prototypes en het vakkundig assembleren van apparaten. De unieke kwaliteiten van de Formule 1 om technische problemen snel op te kunnen lossen, betekenen dat het project van waarde kan zijn om de apparatuur te maken.”

De zeven deelnemende teams zijn Red Bull Racing, Racing Point, Haas, McLaren, Mercedes-AMG, Renault en Williams Racing. Eerder deze week zei premier Boris Johnson dat er nog twintigduizend beademingsmachines nodig zijn, bovenop de achtduizend die de Britse gezondheidsdienst al heeft.

Steeds meer fabrieken worden omgebouwd om beademingsapparaten te kunnen bouwen. Zo schreef Reuters eerder dat Ferrari en Fiat in Italië willen helpen bij het maken van beademingsapparaten. In de Verenigde Staten verplichtte Trump General Motors tot het maken van deze apparaten.