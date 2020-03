Bloodhound LSR racet tegen F1-auto en Bugatti Chiron

Een recordpoging in 2021 lijkt er niet meer in te zitten, dus moeten we ons maar hiermee vermaken.

Hoe zou de Bloodhound LSR het in een dragrace doen tegen een F1-auto en een Bugatti Chiron? Die vraag stelde het team achter de straaljager-auto zich kennelijk af. En in plaats van met die vraag te blijven zitten, hebben ze er ook maar meteen een antwoord op bedacht.

Niet dat de drie auto’s daadwerkelijk in het echt tegen elkaar hebben gereden. Nee, de Bloodhound testen ze namelijk op een zandvlakte in Afrika. Het zou niet helemaal eerlijk zijn om daar ook een F1-auto en een Bugatti te laten rijden. Die kunnen immers niet zo goed overweg met zo’n zachte ondergrond.

In plaats daarvan hebben ze een kek filmpje gemaakt die laat zien hoe zo’n race zou gaan. Wat opvalt is dat de F1-auto aan het begin van de race koploper is, op de voet gevolgd door de Chiron. De Bloodhound LSR heeft zo’n tien seconden nodig voor het de snelheid van de Chiron en de F1-auto kan evenaren. Het duurt daarna nog zo’n zeven seconden voor de straaljager-auto de twee verbrandingsmotor-auto’s heeft bijgebeend.

Daarmee houdt de Bloodhound natuurlijk de leiding, uiteindelijk eindigt de dragrace na 50 seconden. Tegen die tijd heeft de LSR een snelheid van 1000 km/u behaald, 2,5 keer zoveel als de snelheid die de Chiron dan zou hebben gehaald. Leuk detail: tegen die tijd heeft de Bugatti de F1-auto ingehaald en rijdt de Franse hypercar zo’n 72 km/u sneller.

Jammer genoeg heeft het team achter de Bloodhound ook slecht nieuws te melden. Door covid-19 zijn alle gesprekken met sponsoren afgekapt. Pas later in het jaar worden de gesprekken weer opgevat, het lijkt nu ‘onwaarschijnlijk’ dat ze in 2021 nog kunnen testen. Tot het coronavirus voorbij is, gaat het team in ‘winterslaap’ om de kosten te kunnen drukken.