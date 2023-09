Dit waren de gaafste auto’s die jullie op vakantie tegenkwamen!

We zetten de leukste vakantiespots van deze zomer in het zonnetje.

Jammer maar helaas: de zomervakantie is inmiddels in alle regio’s ten einde gekomen. Iedereen is weer met frisse moed (of tegenzin) aan de slag gegaan. Om toch nog even in de vakantiesferen te blijven, hebben we een overzicht gemaakt van de gaafste vakantiespots van deze zomer. Dat hadden we namelijk beloofd.

We hadden ook beloofd dat we drie exclusieve Autoblog strandlakens zouden verloten. Uit alle uploaders die een vakantiespot hebben geüpload met de hashtag ‘vakantiespot2023’ hebben we daarom drie random winnaars uitgekozen. Maar daar komen we aan het eind van dit artikel op terug. We gaan eerst vakantiekiekjes bekijken.

We beginnen met een sfeervol Frans tafereel. @dutchdriftking stuitte in een klein dorpje in de Franse Alpen op deze zeldzame Clio V6 (een Phase I om precies te zijn). Daarmee heeft de eigenaar een heel leuk speeltje om zich te vermaken op de bergweggetjes in de omgeving.

@Diederik888 was deze zomer in het Oostenrijkse Velden am Wörthersee te vinden. Die plek kennen we natuurlijk van het jaarlijkse Volkswagen-feestje, wat dit jaar niet doorging. Desondanks trof Diederik toch een mooi VAG-product aan: de gloednieuwe Huracán Tecnica. Deze was in goed gezelschap, want we zien op de foto’s ook een 570S Spider en een 992 Targa.

@jeppie2303 kwam écht iets heel bijzonders tegen op zijn vakantie in Italië. Bij het Gardameer spotte hij een auto die maar weinig mensen zullen herkennen. Gelukkig staat het type niet alleen op de achterkant, maar ook in de grille én op het kenteken. Het gaat hier om een Jensen 541, om precies te zijn een 541R. Van deze GT met een 4,0 liter zes-in-lijn zijn er slechts 193 gebouwd. Een topspot dus!

@spotcrewda had niet verwacht leuke auto’s tegen te komen in Boedapest, maar wat blijkt? Ook in de Hongaarse hoofdstad kun je dikke supercars tegenkomen. Deze 296 GTS bijvoorbeeld, die niet ontsierd wordt door een kenteken aan de voorkant. Daar doen ze in Hongarije kennelijk niet moeilijk over.

Waar de meeste Nederlanders naar het zonnige zuiden trekken, ging @thomcarspotter juist naar het noorden. In Denemarken kwam hij een viertal Zweedse Corvettes tegen, waaronder deze knaloranje Corvette C8 Roadster. Dat fleurt een regenachtige dag toch een beetje op.

Je had misschien niet verwacht een Opel tegen te komen in dit lijstje, maar de Opel die @janmetdelangeachternaam tegenkwam is allesbehalve alledaags. In Sarajevo spotte hij deze Opel Olympia uit de jaren ’50. Dit is weliswaar de derde generatie Olympia, maar deze is nog gebaseerd op de Olympia uit de jaren ’30. Ondanks zijn leeftijd staat dit exemplaar er prachtig bij, afgaande op de foto’s.

Je hoeft geen wereldreis te maken om dikke bakken te spotten, zo bewees @justawheelchairguy. Hij spotte in het Duitse Münster de nieuwe GT3 RS, met Weissach Package én een bijpassend kenteken. De eigenaar is een local, die zijn GT3 RS kennelijk ook als boodschappenauto gebruikt.

We houden het lijstje afwisselend, want dankzij @E45M5Touring kunnen we ook een pick-up in de mix gooien. Hij spotte in Dubai deze monsterlijke Ford F-650. Mooi is ‘ie niet en praktisch is zo’n ding ook niet in de stad. Maar je maakt er wel indruk mee, en dat is wat telt in Dubai.

Een vakantiespot hoeft niet per se op de eindbestemming gemaakt te zijn. Als je veel kilometers maakt kun je ook onderweg van alles tegenkomen. @dutchdriftking0 sloeg drie vliegen in één klap, want hij kwam op de Autobahn een trailer tegen met een Porsche 992 Cabrio, een Lamborghini Aventador en een Ferrari 488 Spider.

De leukste vakantiespots zijn auto’s die je op onverwachte plekken tegenkomt. Zo kwam @dutchdriftking1 in Slovenië een SLR McLaren tegen, afkomstig uit Oekraïne. Het is ook nog eens een hele bijzondere SLR, namelijk een 722 Edition. Van deze overtreffende trap van de SLR zijn maar 150 stuks gebouwd.

De winnaars

Met deze gave vakantiespot sluiten we het lijstje af. Dan is het nu tijd om de winnaars van de strandlakens bekend te maken: de gelukkigen zijn @dutchdriftking, @spotcrewda en @janmetdelangeachternaam. We nemen contact met jullie op, zodat we kunnen zorgen dat er een mooi strandlaken jullie kant op komt!

Mocht je zelf nog een leuke (vakantie)spot hebben die je graag wil delen: dat mag natuurlijk altijd via Autoblog Spots!