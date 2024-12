Ronaldo neemt een dikke BMW in ontvangst

De BMW XM en Ronaldo zijn voor elkaar gemaakt.

Met de XM lijkt BMW specifiek voetballers op het oog te hebben. Een gigantische, dure, opvallende SUV is precies wat voetballers willen. En als Label Red is ‘ie zelfs standaard uitgevoerd in matzwart met rode accenten. Je hoeft je auto dus niet eens te wrappen als voetballer.

Vanaf nu rijdt ook de grootste voetballer aller tijden (dat vindt hij vooral ook zelf) in een BMW XM. Niemand minder dan Cristiano Ronaldo nam een BMW XM in ontvangst. Deze BMW had hij echter niet zelf uitgekozen, het gaat hier om een gesponsorde auto.

Ronaldo’s huidige club – het Saoedische Al-Nassr – heeft misschien niet dezelfde status als Barcelona of Manchester United, ze worden wel gewoon gesponsord door BMW. Waar je bij een Nederlandse club soms wordt opgescheept met een lullige Opel of een instap-BMW, krijgen de spelers van Al-Nassr allemaal een dikke XM.

Ronaldo heeft ook de dikste versie gekregen: de XM Label Red. Die kun je herkennen aan – je raadt het al – de rode accenten. De Label Red levert maar liefst 748 pk, nog eens 95 pk meer dan de normale XM. Het koppel bedraagt een royale 1.000 Nm.

Nu is Ronaldo wel wat gewend, want hij heeft of had meerdere Bugatti’s, waaronder de zeer zeldzame Centodieci. Van SUV’s is Ronaldo ook niet vies: eerder dit jaar poseerde hij nog op Instagram met zijn Ferrari Purosangue.

Voor BMW is dit in ieder geval een goede sponsordeal, want er zijn weinig mensen op de aardbodem zo populair als Ronaldo. Er zullen dus vast wel een paar mensen zijn die nu ook opeens een XM willen.

Foto’s: Al-Nassr