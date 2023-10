Alpine team kan elkaar niet luchten of zien

Binnen het Alpine F1 team kunnen ze elkaar niet luchten of zien: het is zelfs zo erg dat ze aparte hotels boeken.

Op dagelijkse basis spreken @jaapiyo en ondergetekende elkaar zo’n 3 uur per dag. In die 3 uur behandelen we alle wereldthema’s als milieubeleid, puike auto’s, premium tuning, de opstelling van het Nederlands Elftal (vrouwen, we zijn progressief), Duitse verkeersregels en Johan Derksen. Waar we het ook geregeld over hebben: Alpine F1 Team.

We vergeten het nog weleens, maar dit is een enorm groot fabrieksteam dat zijn eigen chassis (in Enstone) en motor (in Frankrijk) maakt. Het team is al diverse malen wereldkampioen geworden (Benneton-Renault met Schumacher in 1995, twee keer als Renault F1 Team met Fernando Alonso (2005 en 2006). Op dit moment gaat het te goed om te zeggen dat het slecht gaat, maar ze kunnen onmogelijk blij zijn met de zevende plek waar ze nu op staan.

Het botert niet

Het blijkt ook totaal niet te boteren in het Formule 1-team. Dat meldt Motorsport Total. Naar het schijnt kunnen leden van het Alpine F1 Team elkaar niet luchten of zien. Dat klinkt heftig en dat is het ook. Daarom delen wij deze sappige roddel met jullie. Naar het schijnt liggen de teamleden dermate met elkaar in de knoop, dat ze langs elkaar leven. Het gaat om de motorafdeling en de chassisafdeling, die wijzen met een vinger naar elkaar dat ze er niets van kunnen.

Men schijnt zelfs aparte hotels te boeken zodat ze elkaar niet tegekomen. En als dat niet lukt, dan zitten ze bewust aan andere tafels bij het ontbijt. Ook in de paddock zitten ze aan de andere kant van de ruimte. Het lijkt de echtscheiding van mijn ouders wel (maar daar leed met name mijn zus onder).

Alpine team op het matje geroepen door de baas

Luca De Meo, de grote baas van het gehele Renault-concern, heeft er een stokje voor gestoken. Dat melden dezelfde bronnen aan Motorsport Total. Ieder teamlid moest naar de fabriek in Enstone komen. Ja, ook Pierre Gasly en Esteban Ocon (die het tot nu toe behoorlijk goed met elkaar kunnen vinden). De Meo heeft duidelijk aangegeven dat hij het miljoenenverslindende project zal blijven steunen, maar dat de mensen wel hun ‘oude patronen’ moeten loslaten. Mensen die dat niet kunnen doen, hebben ‘geen toekomst meer bij Alpine’.

Het botert al langer niet met Renault en later Alpine. De afgelopen jaren zijn er al de nodige kopstukken gesneuveld. Denk aan teambaas Cyrill Abiteboul, adviseur Alain Prost, teambaas Otmar Szafnauer en Alan Permane. Die laatste naam zegt niet iedereen erven veel, maar dat is de hoofd engineer die eventjes na 34 jaar trouwe dienst aan de kant geschoven werd. In de pitlane waren de teambazen en engineers zeer verbaasd erover dat ze Permane ‘lieten’ gaan.

Meer lezen? Dit is de stand na de GP van Qatar 2023!