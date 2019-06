Land Rover Defender: zien we hier de nieuwe generatie?

Het kan zomaar eens het geval zijn.

2019 is het jaar dat niets meer hetzelfde zal zijn voor Land Rover. Op de aankomende IAA in Frankfurt, die halverwege september van start zal gaan, zal de Britse autofabrikant het doek trekken van de nieuwe Defender. Met de onthulling verliest het merk zijn meest iconische model. Dit wordt eens te meer bevestigd door een foto die deze week is uitgelekt op Instagram.

Op de foto is de voorzijde van de nieuwe Defender, die voor het eerst sinds 1948 ingrijpend verandert, te zien. Het authentieke ontwerp van het origineel is uit het raam gesmeten, voortaan wordt een vriendelijker design gehanteerd – hier komen we later op terug. Op de plaat is te zien hoe de vormen van de prototypes hun weg hebben gevonden naar een mogelijke productieversie. Hoeveel Land Rover ook probeert te beweren dat het een puike off-roader moet zijn, het beeld wekt de indruk dat de auto – net als alle andere huidige modellen van het merk – vooral voor de openbare wegen is bedoeld.

In een poging uit te vinden of deze foto van een ogenschijnlijk nieuwe Defender het echte werk is, nam Road & Track contact op met Land Rover. De autofabrikant reageerde vrij snel op de vraag van het blad, maar zei in feite niets van waarde. Zo wordt erkend dat er een onofficieel plaatje rondgaat, maar zegt het merk niet of de Defender in kwestie een productiemodel betreft. Volgens Land Rover heeft het in de ontwikkelingsfase talloze varianten getest, wat betekent dat dit slechts een van de vele overwogen prototypes kan zijn.

Dat gezegd hebbende, de voorzijde vertoont bijzonder veel overeenkomsten met het gecamoufleerde model waarvan Land Rover enkele maanden terug zelf foto’s naar buiten bracht. Zo is het lage front en ook de zachte vorm daarvan duidelijk te zien, evenals de rechtopstaande neus en grille. Het ontwerp is zo rigoureus aangepast door Land Rover om de auto vandaag de dag weer aantrekkelijk te maken voor de consument. Met name vanwege de veiligheigheid van voetgangers is besloten het design aan te passen. Dit is tevens de reden dat de Defender sinds eind jaren ’90 niet meer in de Verenigde Staten verkocht mag worden en daar straks juist wel weer in de verkoop zal gaan. Hij heeft veel weg van het concept dat in 2011 ten tonele verscheen.

Op de foto is tenslotte te zien dat de krachtbron is afgedekt. Hoewel het waarschijnlijk niet meer dan een conventionele benzine- of dieselmotor zal zijn, is het zeker mogelijk dat het om een set batterijen gaat. Enkele jaren geleden werd gespeculeerd dat Land Rover de Defender ook een emissievrije variant op de markt zou brengen.

