Dit zijn de duurste auto’s die in juni op kenteken zijn gezet

In dit artikel kijken we naar de duurste én de krachtigste auto’s die vorige maand op kenteken zijn gezet.

Vorige maand werden 33.411 volledig nieuwe auto’s van een kenteken voorzien, met een gemiddelde catalogusprijs van €47.916. Samen komt dat neer op 1,6 miljard euro aan nieuwe auto’s die door de RDW op kenteken zijn gezet. En daarnaast zijn er ruim 22.000 auto’s vanuit het buitenland geïmporteerd, hoewel we daarvan de waarde niet kennen.

De 10 duurste

Op basis van de geregistreerde catalogusprijs, zijn dit de 10 duurste auto’s die in juni door de RDW op kenteken zijn gezet. Daarbij is er één auto die er met kop en schouders bovenuit steekt.

Merk Type Catalogusprijs Jaar Bugatti Chiron Super Sport 3.058.397 2022 Lamborghini Revuelto 733.198 Nieuw Lamborghini Revuelto 705.259 Nieuw Brabus G900 692.805 2024 Rolls-Royce Cullinan 665.465 Nieuw Ferrari SF90 Spider 646.145 Nieuw Ferrari SF90 Spider 625.810 Nieuw Audi A8 625.262 Nieuw Ferrari SF90 Spider 623.838 Nieuw Rolls-Royce Cullinan Black Badge 567.197 2021

We moeten er wel aan toevoegen dat alle auto’s in het bovenstaande lijstje (behalve de Bugatti) qua waarde overtroffen worden door verschillende dure klassiekers die in juni op kenteken zijn gekomen. Daarvan wordt de waarde natuurlijk niet geregistreerd, maar auto’s als de Lamborghini Miura, de Bugatti Type 37 en de twee 300 SL Roadsters zullen naar alle waarschijnlijkheid een waarde hebben van minimaal zeven cijfertjes voor de komma.

De 10 krachtigste EV’s

Bij de RDW worden de vermogens van EV’s en van hybride auto’s niet altijd correct en consequent vastgelegd, vooral als er meerdere motoren aanwezig zijn. Soms worden de waarden terecht of onterecht opgeteld, maar soms ook niet. Om het niet al te complex te maken, kijken we bij het onderstaande lijstje van krachtigste EV’s gewoon naar de (maximale) waarden uit het RDW register:

Merk Type Aantal auto’s Vermogen in kW Tesla Model S/X Plaid 20 932 Porsche Taycan Turbo GT 2 700 Lotus Eletre R / Emeya R 4 675 Tesla Model S/X 36 504 BMW i7 M70 Xdrive 1 485 Nio EL7 5 480 Hyundai Ioniq 5 N 4 478 Tesla Model 3 Performance 128 461 Mercedes-Benz EQE AMG 53 4Matic+ 1 460 Lotus Eletre / Emeya 11 450

De 10 krachtigste benzineslurpers

Nu het vergelijkbare lijstje, maar dan van de niet-EV’s. Hou er bij de hybride auto’s dus rekening mee dat de RDW-waarden soms niet helemaal het complete beeld weergeven.

Merk Type Aantal auto’s Vermogen in kW Bugatti Chiron Super Sport 300+ 1 1.177 Brabus G900 1 662 Lamborghini Revuelto 2 607 Ferrari SF90 Stradale / Spider 7 574 Ferrari F12berlinetta 1 541 Dodge Ram 1500 TRX 10 523 Ford F150 Shelby 1 522 Aston Martin DBX707 3 520 Aston Martin DB12 / DB12 Volante 3 500 Lamborghini Urus S / Performante 6 490

