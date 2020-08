Autoblog garage: groot onderhoud voor de BMW 325

We gaan groot onderhoud voor de BMW 325d regelen, zodat deze weer een tijdje ertegen aan kan.

Huh? Nog een keer de witte 3 Serie? Hadden we die niet vorige week al? Jazeker. Maar we moeten even inlopen. Zoals gemeld lopen we een beetje voor met de 325d duurtester. Dat heeft maar met één ding te maken. Ondanks het feit dat ik volgens de wet al lang tijd volwassen hoor te zijn, was mijn infantiele enthousiasme er debet aan dat ik meteen artikelen had geschreven over de BBS RX-R velgen en het Bilstein B12-onderstel. Dit terwijl het onderhoud voor de BMW 325 eerst was uitgevoerd. Het was dus een gevalletje van op de zaken vooruit lopen.

Technische staat

We gaan dus even terug in de tijd om een belangrijk onderdeel behandelen en dat is de technische staat van de auto. Volgens elke advertentie is bijna elke auto ‘goed’. Het probleem is dat ‘goed’ meerdere dingen kan betekenen, zoals fabrieksnieuw of nét niet op de sleepwagen. Hoe zat het bij de KS-742-X?

Particulier

Zoals jullie wellicht weten heb ik de occasion bij een particulier gekocht. Dat brengt een paar voor- en nadelen met zich mee. De prijs is interessanter, maar je hebt nul zekerheid. Maar ja, dat is bij een universele handelaar eigenlijk ook zo. Natuurlijk zijn er nette handelaren die naar eer en geweten handelen, maar die hebben nooit de goedkoopste Duitse premium auto’s in de aanbieding.

Dus toen ik de auto had kon ik twee dingen doen: meteen naar de garage brengen of gewoon even een maandje rijden en dan een afspraak maken. Ik heb het tweede gedaan en dat was een zuiver emotionele beslissing. Ondanks dat ik als redacteur van Autoblog kan doen alsof ik er verstand van heb, is de kans levensgroot aanwezig dat je alsnog een miskoop doet. Ten eerste omdat je verblind kan worden door verliefdheid en ten tweede omdat een verborgen gebrek gewoonweg goed verborgen kan zijn.

Hoofd in het zand

Ik koos ervoor om even een maandje te rijden. Niet om mijn hoofd in het zand te steken, maar om een gevoel bij de 325d te krijgen. Bevalt de auto? Voelt deze goed aan? Op basis hiervan kun je de balans opmaken als blijkt dat het toch een schadeauto is geweest of dat er enorme kosten aankomen. Als je vanaf dag 1 weet dat ‘ie krom is, dan ga je dat natuurlijk ook ‘voelen’.

Na een maand gereden te hebben kwamen we tot de conclusie dat het een erg fijne auto is. Compleet anders dan de Alfa Romeo, maar in veel aspecten een stap voorwaarts. Tijd voor een beurt! Maar waar moest ik de auto naartoe brengen voor onderhoud voor de BMW 325? De lokale BMW-dealer is een mogelijkheid, maar die is prijzig en ik heb er zelf minder goede ervaringen mee. Gevoelsmatig denk ik dat een goede BMW-specialist de beste optie zou zijn, qua prijs en expertise. Het is niet dat ik op onderhoud wil beknibbelen (integendeel), maar gevoelsmatig wordt er soms vrij veel gerekend in vergelijking met gewone garages. En een beurtje uitvoeren is geen hogere wiskunde.

Alfa Romeo-specialist

Ik heb ervoor gekozen om de auto naar de Alfa Romeo specialist te brengen. De reden was erg simpel: ik vertrouw daar de werkplaatschef voor de volle 100%. Aangezien hij naast Fiat, Abarth, Alfa en Lancia-specilist ook een erkend universele garage runt, durfde ik dat wel aan. Ik vroeg om een grote beurt en een extra inspectie om een beeld te krijgen van de auto. Leuk: de leenauto was een Fiat Panda! Brengt toch weer herinneringen naar boven.

Na de inspectie bleek de BMW 325dA Touring zich in goede staat te bevinden. Een beurt was op zich wel nodig en er waren een paar dingetjes die ik over het hoofd heb gezien bij de bezichtig van de auto. Zo waren de gasveren van de achterklep nogal lam. Niet zo erg als bij de Alfa Romeo vorig jaar, maar je moest kracht zetten om de klep te openen. Erg irritant.

Achterlichten

De achterlichten deden het wel, maar bij het dimlicht deed het rechter buitenste gedeelte het niet. Heel irritant als je het weet. Verder maakte de ruit een enorm piepend geluid als je hem helemaal naar beneden deed. Maar er was nog wat ergers: de airconditioning. Deze stopte er namelijk mee vlak voordat ie naar de garage ging. Het was overigens niet alleen de airco, maar de complete unit die niets meer deed. Geen ventilatie, geen stoelverwarming, geen airco: niets.

De Alfa specialist loste het tijdelijk op met een nieuwe zekering wat het euvel tijdelijk verhielp. Maar na een paar keer de achterklep openen en sluiten, ging de zekering er weer uit en waren we terug bij af. De Alfa garage gaf aan dat hij zich graag wilde inleren om het op te lossen, maar hij raadde mij aan om voor dit specifieke probleem even naar een BMW specialist te gaan. Kosten van dit alles viel mij heel erg mee. In tegenstelling tot met de Alfa Romeo zullen wij jullie niet in spanning houden, dit was ik kwijt voor een grote beurt inclusief inspectie. Let wel: een paar issues staan niet omschreven (want niet opgelost), maar vallen (hoogstwaarschijnlijk) onder arbeidsloon. Ze zijn er immers wel mee bezig geweest.

Kosten onderhoud voor de BMW 325

Omschrijving Prijs Olie 5W30 Longlife (7,5 liter) 128,25 Carterstopring 2,42 Ruitensproeiervulling 4,39 Koelvloeistof 3,37 Remvloeistof 8,73 Oliefilter 20,50 Interieurfilter 40,50 Luchtfilter 52,30 Brandstoffilter 51,50 Tunap brandstofadditief (1 liter) 18,50 Gasveren achterklep (2x) 76,00 Milieubijdrage 4,50 Arbeidsloon 179,40 Kleinmateriaal 12,56 Totaal excl. Btw 602,92 Btw 126,61 Totaal incl. Btw 729,53

Verder

Maar ja, hoe nu verder? Ondanks dat de Dreier geen grote schade heeft gehad, is er wel een schade geweest. Het betrof een parkeerschade aan de achterzijde. De vorige eigenaar kon de foto’s laten zien van wat er gebeurd is. Maar ergens is het dus niet helemaal goed opgelost. De schade zelf wel. Alles zit zeer fraai in de lak, zeker in vergelijking met de Alfa, waarbij de Grigio Stromboli lak zeldzaam slecht is. Let maar eens op bij hoeveel 159’s de lak afbladdert aan de onderkant van de deuren.

Terug naar het onderhoud voor de BMW 325. Want er was nog meer nodig. Ik wilde de auto wel snel naar een respectabele staat hebben. Het hoeft niet fabrieksnieuw te zijn, maar wel een eind die kant op. Ik werd doorverwezen naar een BMW-specialist, maar die had helaas geen leenauto’s in de aanbieding (“dan moet je even een taxi bellen of lopen naar de bushalte”) maar had de auto wel een paar dagen nodig. Tsja, dat ging niet werken. Gelukkig vond ik dankzij het onovertroffen Google een BMW specialist. Hij zat precies tussen ons huis en waar mijn vriendin werkt in, dus lekker op de route. Oh, en bij het bellen hoorde ik een V10 van een M5 waar ze mee bezig waren. Als ze met een E60 M5 aan het werk kunnen, dan moet onderhoud voor de 325d ook wel lukken.

Bedrading

Op de ruit na, bleek elk euvel met elkaar te maken te hebben. Ondanks dat de carrosserie zeer fraai hersteld is, gold dat niet voor de bedrading in die regio. Er waren wat draden verkeerd aan elkaar verbonden, waardoor er telkens kortsluiting gemaakt werd en de zekering eruit sloeg. Het was even een werkje, maar alles werd gefixt en vernieuwd waar nodig. Wel moest ik een nieuwe rechterzijkant van het achterlicht laten monteren. Bummer. Aan de andere kant, deze waren net vernieuwd dus het ziet er allemaal even ‘oud’ uit.

Aangezien de auto er stond, wilde ik meteen een paar kleine dingetjes even aanpakken. Ik noem het altijd het ‘koelkast-lampje-effect’. Als de verlichting van je koelkast kapot is, repareer je deze nooit altijd meteen. Vaak heb je een apart schroefje nodig en een apart lampje. Na twee weken irriteer je dermate dat je via het internet het gaat regelen. Eenmaal gefixt heb je altijd zo’n yes-gevoel bij het openen van de koelkastdeur. Hij doet het weer!

Prima conditie

De BMW bevindt zich in prima conditie, maar er waren een paar schoonheidsfoutjes. De start-stop knop was versleten. Elke E91 waarin ik heb gezeten, had dit euveltje. Het is toch iets wat je elke dag aanraakt, dus een nieuwe erop. Hetzelfde geldt voor de beschadigde iDrive knop. Hoe je het voor elkaar krijgt weet ik niet, maar de knop functioneerde wel, de beschadigde ring (met afgebladderde metaallook) voelde niet premium aan. Vernieuwen dus.

Hetzelfde geldt voor de achterklep: die bedien je met een knop waar rubber omheen zit. De randen aan de zijkant laten altijd los. Super irritant, want elke keer als je ‘m opent (met een hond doe je dat vaak) voel je die rubberen slierten. Dat is niet premium. Het raammechanisme leek in eerste instantie opgelost bij de Alfa-speciliast, maar keerde later terug. De BMW-specialist demonteerde het zijpaneel en fixte het probleem.

Navigatiesysteem

Dan als laatste het navigatiesysteem. Mijn E91 stamt uit 2011 en deze 3 Serie generatie uit 2005. Dat betekent dus dat het een wat verouderde systeem is. Gelukkig heeft BMW tussentijds hun navigatiesystemen constant verbeterd. Een 2005 3 Serie heeft een ander systeem dan een later exemplaar. Mijn 3 Serie is van de laatste, eh, serie en heeft het zogenaamde CIC-systeem. Het is een zeer schattig navigatiesysteem, aangezien veel oude verkeerssituaties nog aanwezig waren.

Mijn vriendin gebruikt toch altijd de smartphone, dus heel veel maakt het niet. Zelf vind ik het netter als de telefoon in de armsteun zit opgeborgen. Het CIC-systeem kan syncen met je smartphone en tegelijkertijd kun je je telefoon opladen. Het ziet er ook strakker uit. Er zijn diverse manieren om dit te updaten. Je kan bij een Sjakie op de hoek voor een paar tientjes de update uitvoeren, ik heb gekozen voor de officiële manier. Dat is iets duurder, maar dan weet ik in elk geval dat het goed zit. Ook als de update per ongeluk gewist wordt, kan ie er zo weer op.

Kosten nog meer onderhoud voor BMW 325:

Omschrijving Prijs USB Update Road Map Europa 107,02 Rechter zijachterlicht 195,87 Chromen ring iDrive controller 25,85 Achterklep rubber 22,54 Start-stop knop 66,12 Kleinmateriaal en milieubijdrage 5,00 Arbeidsuren 267,75 Leenauto BMW 116i 58,50 Totaal excl. Btw 748,65 Btw 157,22 Totaal incl. Btw 905,87

Dus excuseert u ons tweemaal de E91 achter elkaar in deze rubriek. Op deze manier lopen we eindelijk helemaal in de pas. Dan de vraag: zijn deze kosten excessief? Persoonlijk denk ik dat het heel erg meevalt. Van te voren moet je wel budget vrij maken als je een D-segment auto met zescilinder gaat rijden. Kijk alleen maar naar de liters olie die in zo’n zescilinder gegoten wordt.

Daarbij is het ook een extra peace-of-mind dat alles is nagekeken. Kortom, vooralsnog ben ik zeer te spreken over de BMW. Zeker omdat er minder werk aan zit dan de Alfa Romeo. Die kun je prima opknappen, maar dan moet je ‘m niet elke dag inzetten. Lesje geleerd. Dus wat gaan verder doen met de auto naast het uitgevoerde onderhoud voor de BMW 325? We hebben een lijstje klaar. Toevallig komt er vandaag een lading aan nieuwe onderdelen uit Duitsland binnen voor de auto en staan er de nodige afspraken gepland. Houd Autoblog dus goed in de gaten!

Heb je zelf nog suggesties over wat wat wij met onze duurtester moeten doen? Laat het weten, in de comments.