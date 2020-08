Coronaklachten rijexamen worden meer en meer verzwegen

Er zijn lange wachttijden bij het CBR en dus wordt er laconiek omgegaan met het melden van coronaklachten tijdens examens.

Het CBR en de rijschoolbranche heeft een tijdje stilgelegen, maar sinds een paar maanden kun je toch weer strijden voor je roze pasje. Rijscholen kunnen weer les geven indien aan verschillende maatregelen gehoor wordt gegeven en ook het CBR plant weer examens in. Het gaat allemaal nog een beetje stroef en de kans is dat een ‘coronatraject’ voor je rijbewijs allemaal iets langer gaat duren dan voorheen.

Nieuwe realiteit

Maar het moet natuurlijk veilig gaan. Je kunt in een rij-instructeur/leerling-situatie geen anderhalve meter afstand houden en dus helpen zaken als handschoenen, desinfecterende gel en mondkapjes met toch het coronavirus een beetje in te dammen. Maar omdat je toch naast elkaar zit wordt wel gevraagd om thuis te blijven bij klachten. En daar gaat het bij examens nog wel eens mis.

Klachten verzwijgen

Volgens verschillende brancheorganisaties en signalen vanuit het CBR blijken een hoop leerlingen de coronaklachten tijdens het rijexamen te verzwijgen. Dat meldt BNR. Ook wanneer leerlingen terugkeren van een vakantie in het buitenland en de twee-weken-quarantaineregel moeten aanhouden, wordt nog wel eens in een lesauto gestapt.

Wachttijden

Je wil zo snel mogelijk dat heilige roze pasje bemachtigen, en door de eerder genoemde maatregelen en vertragingen kampt het CBR met lange wachttijden. Als je eerlijk bent over je coronaklachten, wordt je rijexamen geannuleerd. En zo kom je weer onderaan de lijst. Op zich wel begrijpelijk, voordat er maanden tussen je laatste rijles en rijexamen zitten. Maar de coronaregels zijn momenteel belangrijk. Dit soort geluiden hoor je ook vanuit de rijschoolbranches, zo zegt Jos Post van de Landelijke Beroepsvereniging Kwaliteitsbevordering Rijschoolbranche:

Het zijn geluiden die we zeer regelmatig horen. Ik keur het niet goed, maar ik kan het wel begrijpen. Zowel van instructeurs als van leerlingen.

Grotere plaatje

Waarom het zo’n lastig verhaal is: indien de leerling de coronaklachten verzwijgt, moet officieel de rij-instructeur of examinator ook twee weken in quarantaine. Zo krijg je een sneeuwbaleffect: zodra een instructeur twee weken niet kan lessen, lopen de rest van diens leerlingen ook vertragingen op. Of het CBR moet met minder examinatoren werken en de wachttijden worden nóg langer. Zoals bij alles in de huidige wereld: je moet jezelf en je eigen belang niet voorop zetten zodat de rest er veel grotere problemen mee krijgt.

CBR is makkelijk

Een woordvoerder van het CBR zegt dat ze de leerlingen goed tegemoet komen. “Een leerling die minder dan tien dagen voor het examen in een risicogebied is geweest krijgt kosteloos een nieuw examen op een ander moment.” Verder snapt de woordvoerder niet dat de wachttijd de reden is dat leerlingen gezondheid van henzelf en anderen in gevaar brengen. Het heeft ook nog te maken met het theorie-examen, wat toegang geeft tot een praktijkexamen mits je dat examen binnen anderhalf jaar afrondt. Volgens VRB, een andere brancheorganisatie, is het CBR daar ook makkelijk in. De VRB zegt wel dat het CBR het te makkelijk maakt voor leerlingen om dit leugentje om bestwil gewoon even te doen. Kostenvrij een nieuw examen of niet, als je eerlijk bent kunnen de wachttijden verlengd worden met maanden. Daar heeft niemand zin in.