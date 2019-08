Dit bizarre schepsel gaat gewoon in productie

Meer vreemde auto's op de weg a.u.b.!

Wanneer een conceptauto met een merkwaardig design het productiestadium weet te bereiken, dan is het veelal een mildere versie van het origineel. Of dit ook voor de bijzonder markante TJ Cruiser zal gelden, dat moet de tijd ons leren. We zullen het waarschijnlijk snel ontdekken, want als we de geruchtenmolen moeten geloven, dan volgt de introductie alweer dit najaar.

Toen de TJ Cruiser twee jaar geleden zijn debuut maakte als spirituele opvolger van de FJ Cruiser, werd Toyota belaagd met vragen of de auto in productie zou gaan. Binnenkort lijkt het die vraag te gaan beantwoorden met een volmondig “ja”; op de Tokyo Motor Show moet de opmerkelijke crossover zijn werelddebuut maken, aldus Best Car. Vervolgens moet hij aan het eind van het jaar in de prijslijsten verschijnen. Of hij dan ook naar Nederland komt, dat is lastig te zeggen.

Hoewel er qua specificaties niet veel bekend is over de TJ Cruiser, is de kans groot dat hij ofwel een compacte turbomotor krijgt of een hybride aandrijflijn. Hoogstwaarschijnlijk zal hij besteld kunnen worden als voorwiel- en vierwielaangedreven variant.

De TJ Cruiser lijkt op zich een behoorlijk grote auto, maar is het niet. De TJ Cruiser klein noemen gaat ook wat ver, maar is hij bijvoorbeeld wel 30 centimeter korter dan de RAV4. Desondanks moet je er behoorlijk wat spullen in kwijt kunnen. De stoelen kunnen namelijk op zo’n manier neer worden gevouwen dat ze samen een platte bodem vormen.