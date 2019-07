Autoblog Garage: Project Suzuki Swift 1.4 Sport Boosterjet

Klein, licht, krachtig en we hoeven hem niet standaard te houden: Project Swift belooft een heel tof project te gaan worden!

Hellooooo Swift! We hebben een nieuwe aanwinst voor onze Autoblog Garage. En deze gaan jullie een paar keer terugzien de komende tijd, want we zullen jullie op de hoogte moeten gaan houden van alles wat we gaan aanpassen aan dit kleine, Japanse bommetje. Daarover binnenkort natuurlijk meer, maar eerst maken we even kennis met de Swift in zijn standaard vorm. Dat wil zeggen: zoals hij bij Suzuki de showroom uitrolt als je je handtekening onder een koopovereenkomst hebt gezet.



De Suzuki Swift 1.4 Sport Boosterjet is in standaardtrim een leuk sturende, vlotte hatchback maar zeker geen racemonster. Standaard levert het 1.4 Boosterjet blok 140 pk en 230 Nm koppel. Daar ga ik meteen een kanttekening maken: het is meer dan dat. Dat is niet alleen een subjectief ding, er zijn sinds de introductie meerdere media geweest die het apparaat op de rollenbank hebben gezet, et voila: 150 tot 155 pk. Op octaan 98 brandstof zelfs nog een klein beetje meer. Dat kan ik al wel vast bevestigen: ondanks hogere buitentemperaturen (die doorgaans slecht zijn voor de prestaties) voelde de Swift merkbaar vlotter aan op Euro 98. Of hoe ze dat spul tegenwoordig ook noemen aan de pomp.



Nu een slordige twee weken bij ons in standaard trim, zijn er natuurlijk al wat dingen die we over de Swift kunnen melden. Wat opvalt is de rijke standaarduitrusting. Apple Carplay, achteruitrijdcamera, adaptieve cruisecontrol met active lane keeping, stoelverwarming, het is allemaal standaard. Het enige wat je eigenlijk aan opties kan aanvinken zijn een middenarmsteun en het comfortpakket (á 599 euro) met daarin park distance control (als de camera niet genoeg is) en een regensensor. Wij hebben die opties niet op de auto zitten. De enige optie op onze auto is de metallic kleur ‘Burning Red Pearl Metallic’ á 499 euro. Totaal: €25.498 euro. Rijklaar. Kies je geen kleur, dan betaal je dus €24.999 en dan krijg je een gele Swift Sport mee naar huis, want Champion Yellow is de standaardkleur. Gek genoeg is er eigenlijk maar één optie bij Suzuki die écht duur is: de OZ Allegerita 18 inch negen spaaks wielen van de Suzuki Swift Katana zijn optioneel te monteren, inclusief een setje Michelin Pilot Sport 4 plakkers. Die combinatie kost €3299 euro.



De Suzuki Swift Sport is een auto waar je direct en vrijwel overal plezier mee kan hebben. Vlot genoeg om snel te zijn, niet krachtig genoeg om je rijbewijs direct op het spel te zetten. De sprint naar 100? Die kost je gewoon 8,1 seconden. De topsnelheid is ook niet schokkend: 210 kilometer per uur. De sleutel zit ‘m bij de Swift Sport echter in het gewicht: 945 kilogram op kenteken. Lekker licht en dus erg speels. Dat is in standaard trim al zo, maar nu komt het volgende goede nieuws: we hoeven de Swift Sport niet standaard te houden. En we zijn ook niet gebonden aan de optielijsten van Suzuki!



De dames en heren van Suzuki Nederland hebben ons een vrijbrief gegeven om helemaal los te gaan met de Swift Sport. Dat betekent dat we mogen chiptunen, dat we het onderstel mogen aanpassen, dat we andere wielen mogen kiezen, als we het kunnen bedenken, mogen we het doen! En dat is ook waar we jullie hulp willen inschakelen: heb jij goede ideeën voor de Autoblog Project Suzuki Swift Sport (kortweg: Project Swift), of werk jij wellicht bij een bedrijf dat iets kan betekenen in het verbeteren en/of verfraaien van onze Suzuki Swift Sport? Laat het ons even weten middels een mailtje naar tips@autoblog.nl.



Het doel is om de dikste Swift Sport van Nederland neer te gaan zetten. Als jij echter denkt dat jij de dikste Swift Sport hebt, laat het dan ook even weten. Dan kunnen we onze doelen bijstellen of huilend tot de conclusie komen dat je niet te overtreffen bent. Dan nog zullen we een toffe Swift Sport gaan neerzetten die scherper is op alle fronten: looks, rijgedrag, motorprestaties, noem het maar op. We willen uiteindelijk uitkomen bij een Swift die enerzijds dagelijks bruikbaar is, maar anderzijds z’n mannetje staat op een trackday of tijdens een sportieve rit door de Alpen.



Dus nogmaals: heb je briljante ideeën, nuttige input of kun je een bijdrage leveren aan het optimaliseren van onze Swift? Laat het ons weten via tips@autoblog.nl!

Kun je net als ons niet wachten op de eerste video’s over Project Swift? Nog heel even geduld, maar check anders eerst nog even de rijtest die we vorig jaar maakten van de Suzuki Swift 1.4 Sport Boosterjet, als je niet kan wachten!