Oké, zo vinden we de Toyota C-HR acceptabel

Komt het toch nog goed.

In het gamma van Toyota vinden we een boel auto’s, maar slechts een paar modellen springen eruit alszijnde aantrekkelijk. De C-HR hoort niet zozeer thuis in deze groep, alhoewel hij wel degelijk een markant en bijzonder exterieur heeft. Echt overtuigen doet hij dan weer niet qua looks. Gelukkig is alles op te lossen met een behandeling die prepareert voor het betere rallywerk.

Zo heeft het Cusco World Rally Team de Toyota C-HR deze week gefixt door hem een kleine make-over te geven. Het team heeft prototypen van de auto de afgelopen maanden uitvoerig getest en presenteert deze week het resultaat.

Cusco heeft besloten een rallyversie van de C-HR te ontwikkelen aan de hand van data dat het heeft verzameld met zijn Yaris 4WD. In zekere zin is de C-HR een doorontwikkeling van de compacte hatchback, die door het team wordt gebruikt in verschillende rallyklassen.

Dat gezegd hebbende, de C-HR van Cusco is zeer zeker zijn eigen auto. Alle onderdelen voor de ophanging en de differentiëlen zijn nieuw ontwikkeld door het raceteam. Daarnaast heeft het de tweeliter turbomotor in de Toyota opgewaardeerd naar waarden die voldoen aan de standaarden van het Asia Pacific Rally Championship, ofwel het APRC. De motor produceert ongeveer 300 pk en is gekoppeld aan een sequentiële versnellingsbak met vijf verzetten. De Toyota C-HR van Cusco kan zoals hij hier is te zien worden gekocht, al is de prijs niet bekend.