Groene velgen op een Porsche 911 Turbo: kan dat?

We houden van groen, dus ook van groene velgen. Zeker op een groene 911 Turbo.

Als het puur om het uiterlijk en interieur gaat, is de Porsche 911 van de 991.2-generatie misschien wel de mooiste moderne 911 ooit gebouwd. Althans, dat is de mening van ondergetekende én die van het geweten van Autoblog: @jaapiyo. Dat is bijzonder, want vaak hebben we een sterk afwijkende mening om de discussie in gang te kunnen houden.

Alle verbeteringen aan de 992 zijn stiekem gewoon veranderingen, niet echt verbeteringen. Het interieur van de 992 is minder fraai dan dat van de 991.2 en qua koetswerk is de 991 ook strakker gelijnd. Toegegeven, de voorklep van de 992 is een toffe vondst, maar zeker de achterzijde zal hoogstwaarschijnlijk minder mooi oud worden dan die van de 991.

Groene velgen!

Het nadeel: de 992 kun je naar hartelust samenstellen en de 991.2 al een tijdje niet meer. Tenzij je bij Carlex aanklopt. Die hebben namelijk een Porsche 911 Turbo van de 991.2-generatie onder handen genomen. Deze is voorzien van een nieuwe groene wrap én eveneens groene velgen.

Ze zijn uiteraard gesmeed, dus lekker licht. En in tegenstelling tot de 992 nog geen hoogteset: voor en achter meten de groene velgen 20 inch. Een hoogteset staat alleen goed op een Chrysler Crossfire, zou collega @machielvdd zeggen.

Naast de groene velgen is er gebruik gemaakt van behoorlijk wat carbon. Denk aan de diffusor en diverse luchtlinlaten die nu van carbon zijn gemaakt. Als kleine touch zijn de Porsche-logo’s vervangen door die van Carlex, evenals het P O R S C H E-opschrift aan de achterzijde. Daar staat nu C A R L E X.

Interieur

Maar het gaat hier niet zozeer om de groene velgen, alhoewel die geweldig zijn (bij Porsche kun je diverse velgen ook in carrosseriekleur krijgen namelijk). De meeste aanpassingen zijn uiteraard aan de binnenkant gedaan. Het is typisch Carlex, dus een lekkere bonte verzameling van diverse leersoorten en kleuren. Alsof Tim Burton het samenstelde. Alles is smaakafhankelijk, maar het misstaat zeker niet.

Er zijn veel groene details. Niet alleen de overdadige stiksels, maar ook diverse delen die normaal gesproken van aluminium of zwart plastic zijn. De hemel is nu van bruin Alcantara. Het stuurwiel is van een fraaie combinatie van bruin en groen leder. De ‘voetenbak’ en vloer is weer donkergroen. Het geheel wordt afgemaakt met diverse Carlex Racing-logo’s.

Reguliere 911 Turbo

In technisch opzicht is het verder ‘gewoon’ een Porsche 911 Turbo. Nee, niet eens een 911 Turbo S. in principe is dat een logische keuze, want in principe is de ‘S’ is een extra klodder mayo op een extra groot patatje speciaal. Een Turbo S is meer van wat je al had. Onder de kap ligt een 3.8 liter boxer met 540 pk en 660 Nm, waardoor je in 3 seconden op de 100 km/u zit en een topsnelheid kunt halen van 320 km/u.

