Bespaar wegenbelasting: deze bleppers worden klassiekers

Als Nederlander in hart en nieren wil je er natuurlijk voordelig patent bij rijden. Dat kan met deze bleppers die volgend jaar klassiekers worden.

In Nederland is autorijden kneiterduur. Eigenlijk altijd al zo geweest ook. De auto is een melkkoe om belastinggeld binnen te slepen. De salarissen van politici moeten immers ook ergens van betaald worden. Zodat zij bijvoorbeeld naar de zon van Patagonië kunnen reizen middels het vliegtuig in de winter #iykyk.

Soms zijn er manieren om de belastingdruk wat te verlagen. Vaak worden die dan ook weer snel doorgestreept. Zo was er een periode dat iedere brave huisvader een bestelbus met twee cabines kocht. Dat was immers best leuk, zo’n Transporter, Vito of H100 voor je gezin. Vooral ook omdat het diesels waren die zuinig reden maar waar je niet de MRB-hoofdprijs voor betaalde. Het duurde niet lang voordat de overheid deze auto’s volledig afschreef door ze MRB-technisch oninteressant te maken.

Daarna was er een periode dat je een Mercedes 190D kon rijden voor gereduceerd tarief in verband met de overgangsregeling. Opnieuw kocht Jan en Alleman zo’n episch comfortabele oude Mercedes zelfontbrander. Vrijheid was opeens weer een volgetankte Mercedes (diesel). Maar uiteraard niet voor lang, want de definities van wat een klassieker was werd aangescherpt. En er kwam een periode waarin je de auto niet mocht gebruiken (de wintermaanden), waardoor zo’n auto als enige auto gebruiken voor de meesten plotsklaps niet meer interessant was.

Ook een bonafide, echte klassieker moet je in de wintermaanden binnenzetten. Maar, je hoeft er geen MRB op te betalen. Een klassieker is 40 jaar of ouder, maar wordt daar de tijd doortikt steeds ‘moderner’. Zo worden onderstaande auto’s volgend jaar 40. Er zijn uiteraard nog meer auto’s waarvoor dit geldt alsmede facelifts, updates, et cetera. Maar deze auto’s vormen een selectie van wat er in 1984 splinternieuw op de markt kwam. Koop dan?

Alfa Romeo 90

Deze vaak vergeten Alfa Romeo werd in 1984 geïntroduceerd. Het was Alfa Romeo, dus officieel was er geen sprake van een vorig model. In de praktijk volgde de 90 echter de Giulietta en de 6 op. Die werden beide kort na introductie van de 90 van de markt gehaald. De Alfa Romeo 90 was er alleen als sedan. Veel automagazines en liefhebbers riepen om een station (goh). Alfa Romeo bouwde er uiteindelijk twee, op aanvraag van Italiaanse kwaliteitspublicatie Auto Capital. Misschien moeten wij ook maar eens wat Giulia Sportwagons laten bouwen…

De Alfa Romeo 90 was extreem premium. De auto had namelijk een in lengte ingebouwde motor voorin en de versnellingsbak achterin, met aandrijving op de juiste wielen. Onder de kap kon je kiezen voor vierpitters maar ook twee V6-en van 2.0 of 2.5 liter groot. Tevens was er een turbodiesel van VM Motori beschikbaar. Desalniettemin was de 90 een bijzonder kort leven beschoren. Al in 1987 werd de auto opgevolgd door de 164, die veel minder premium was met zijn FWD Croma-basis.

Chevrolet Corvette C4

De Chevrolet Corvette C4 was de opvolger van de -spoiler alert- C3. Het was een hele stap voorwaards voor de ‘Vette. Veel strakker vormgegeven dan de wulpse voorgangers en voorzien van een volledig nieuw chassis dat, indien gewenst, ook een bocht om kon. Vooral als je de latere ZR1 had met Lotus goodies. Maar om de blits te maken had je ook voldoende aan een standaard C4 uit 1984. Top tip: doe er eentje in de kleurstelling van Face uit The A-Team.

Ferrari 288 GTO

Nu hebben we de SF90 en de LaFerrari, maar de lijn van Ferrari supersportwagens met de motor achter de inzittenden begon met de 288 GTO in 1984. Wat mij betreft is het ook nog steeds de gaafste uit het rijtje. De auto werd zoals bekend eigenlijk ontwikkeld voor de Group B racerij. Maar dat ging niet door. Gelukkig hebben we het homologatiemodel echter nog. In 1984 en 1985 werden er 272 gemaakt. Daarmee is ‘ie ook (veel) zeldzamer dan de latere F40, de F50, Enzo en LaF.

Maar belangrijker is de combinatie tussen bruut design met dikke wielkasten en die bak lampen voorin, maar nog steeds de herkenbaarheid van andere Ferrari’s uit de tijd. Het is subtiel genieten in deze 288 GTO. Totdat je de turbo’s aanspreekt en afgeschoten wordt door de V8 uiteraard. Ze kosten nu een paar miljoen, maar ach, dat compenseer je in Nederland vanaf volgend jaar dus weer aan MRB.

Ferrari Testarossa

Kan natuurlijk niet ontbreken in de lijst. Een icoon van de 80s dat er indrukwekkend uitziet, maar stiekem poeslief rijdt. Nog best wel redelijk zuinig ook zelfs. Om het geluid van de 180 graden V12 (ja, V12) los te krijgen heb je eigenlijk een getunede uitlaat nodig. Dat zegt in feite alles over deze vriendelijke Italiaanse reus.

Isdera Imperator 108i

In de categorie ‘die ben ik ooit wel eens tegengekomen in een oud jaarboek’; de Isdera Imperator 108i. Het geesteskind van Porsche medewerker Eberhard Schulz, die het eindeloos jammer vond dat Mercedes het CW311 concept niet in productie nam. Dus besloot hij maar zelf een bedrijfje op te richten om dat alsnog te doen. Onder de kap huist een M117 V8 van Mercedes. Later kwam er ook nog eentje met een motor waar AMG op geademd heeft. Gaaf detail is de achteruitkijkspiegel op het dak, Countach Periscopo stijl. Er zijn er 30 gemaakt van 1984 tot 1993.

Mercedes W124

Een Mercedes die wel iedereen kent; de onverwoestbare (mits ze niet wegroesten) Mercedes W124. Het model waar de reputatie van het merk op gebouwd is als een maker van betrouwbare auto’s. Dat later niet altijd waargemaakt is, maar soit. Het is natuurlijk de grotere broer van de W201 190D. Het model waar het dus ooit mee begon in Nederland met de klassiekerhype. Gaan oude tijden herleven?

Opel Kadett E

Generaties Nederlanders zijn er mee groot geworden. Sterker nog, zelfs een piepjonge @jaapiyo zat vroeger nog achterin een Kadett E. In dit geval een beige 1.3S Caravan met vijf deuren. Gewoon geen gordels achterin, want de rubber stoeptegels bestonden nog niet. Vrijheid blijheid. Tsja, het is, als het geen GSi is, natuurlijk geen aansprekende auto an sich. Maar het is wel cult.

Voyager/Espace

Misschien ben je een klassiekerliefhebber met een groot gezin. In dat geval val je met je neus in de boter. De eersten der mohikanen, de Voyager en Espace, worden volgend jaar namelijk allebei 40. Wie er nu precies de eerste was daar vechten ze nog steeds om. Maar ruimte voor een ouderwets milieu-onvriendelijk gezin bieden ze nog steeds beide.

Pontiac Fiero

Jawel, ook de Fierrari of Fierborghini wordt komend jaar 40. Een geniale auto die helaas nooit zo geniaal mocht zijn als had gekund. General Motors wilde immers de eerder genoemde Corvette niet in de wielen rijden. Beschouw het een beetje als een Porsche Cayman versus een 911. Net als bij die laatste twee, kwam de Fiero gedurende zijn leven steeds dichter in de buurt van wat had kunnen zijn. Eerste zijn daarom niet de beste. Maar ach, het is wel een vanaf volgend jaar extra voordelige basis voor jouw ‘echte’ Ferrari.

SEAT Ibiza

Cue the Vengaboys, want vanaf 1984 ging SEAT naar Ibiza. Het waren de laatste jaren voordat SEAT werd overgekocht door Volkswagen (in 1984). Tot die tijd bouwde SEAT met name (oude) FIAT’s in licentie. Zo was de SEAT Ibiza van 1984 gerelateerd aan de Ritmo. Geinig genoeg waren er wel wat indirecte links met het (latere) VAG concern.

Het design was van Giorgetto Giugiaro, maar was eigenlijk bedoeld voor de tweede generatie Golf. Het werd echter keihard afgeschoten door Volkswagen en zo probeerde Giorgetto het met succes opnieuw bij SEAT. De motoren en bak waren samen ontwikkeld met Porsche. SEAT plakt met trots ‘System Porsche’ op de motoren. Maar hiervoor moest het Porsche 7 Deutschmarks per verkochte auto betalen. Dat heeft Porsche toch maar mooi een dikke 9 miljoen opgeleverd, want er werden ruim 1,3 miljoen Ibiza’s verkocht van deze generatie. Je ziet ze nu nooit meer. Maar eigenlijk waren het wel guitige wagentjes.

Toyota Land Cruiser J70

De Toyota Land Cruiser J70 werd ook in 1984 gelanceerd en tot op de dag van vandaag gemaakt. Ze zijn volgend jaar maximaal 40 jaar oud dus, maar zullen ook de komende 60 jaar gewoon door blijven rijden. De ideale auto als je van plan bent te emigreren naar Tanzania. Of als je het leuk vindt om in weekenden met opzet een blubberig velt met heuvels op te zoeken in de hoop dat je je kabellier mag gebruiken.

Kijk, zo denkt Autoblog weer aan je portemonnee. Welke koop jij? Of ga je nog voor iets anders dat geïntroduceerd is in 1984?