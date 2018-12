Wie heeft in 2018 de meeste / beste reacties gepost?

Another year, another topic.

Autoblog zou Autoblog niet zijn zonder jullie, lieve lezertjes. Daarom is het op 29 december, zoals gebruikelijk, weer tijd om de lijst der lijstjes te presenteren. Vorig jaar stond @viezefreddyw op de eerste plek met een zeer nette 3.471 reacties. De lat lag dit jaar iets minder hoog, maar de aantallen zijn nog altijd zeer impressive. We willen onderstaande commenters dan ook enorm bedanken met hun aanwezigheid tijdens 2018!

Top 10: meeste reacties per gebruiker in 2018

@mashell – 2.995

@berlinetta – 2.322

@gulli – 1.880

@viezefreddyw – 1.677

@lincoln – 1.612

@moveyourmind – 1.308

@jochempie – 1.294

@E34M5Touring – 1.250

@Edge – 1.234

@rhellema – 1.230

En de Top 3 van de redactie:

@willeme – 1.388

@720s – 858

@jaapiyo – 789

Dan gaan we door met de artikelen die op veel comments konden rekenen. Lezersvragen scoren traditioneel goed, maar gelukkig is er ook plaats voor wat afwisseling.

Top 10: artikelen met de meeste reacties in 2018

Lezersvraag: welke mods heb jij uitgevoerd aan je auto? – 241 reacties (RubenPriest)

Lezersvraag: welk gek voorwerp ligt standaard in je auto? – 207 reacties (720s)

Breek: kabinet wil VERKOOPVERBOD benzine- en dieselauto – 196 reacties (RubenPriest)

Lezersvraag: het slechtste auto-advies dat je ooit hebt gekregen? – 174 reacties (ikschrijfookoverautos)

We betalen duizenden euro’s door auto’s met een uitlaat! – 173 reacties (RubenPriest)

Gekkies gooien bruidegom de lucht in op de A12 – 170 reacties (jaapiyo)

Je wint 2,7 miljoen euro in een casino, wat koop je? – 168 reacties (ikschrijfookoverautos)

‘Tesla Model 3 Dual Motor rijdt huidige BMW M3 zoek’ – 162 reacties (ikschrijfookoverautos)

‘Levering Audi A6 en A7 gestopt, nieuw schandaal aanstaande’ – 156 reacties (RubenPriest)

Uitslag Formule 1: Grand Prix van Brazilië 2018 – 154 reacties (willeme)

Allemaal leuk en aardig, maar die kwantiteit staat vaak ook voor veel oneliners in de comment-sectie. Dus hoe vinden we de echte pareltjes? Zoals altijd hebben we daarom de 10 berichten met gemiddeld de langste reacties opgezocht, wat iets zou moeten zeggen over een inhoudelijke discussie. Voor de duidelijkheid; het eerste getal is het aantal reacties, het tweede getal het gemiddeld aantal letters per reactie, waarna we afsluiten met de auteur van het desbetreffende artikel.

Top 10: artikelen met gemiddeld de langste reacties

Hè, wéér twee Formule 1-coureurs gestolen ( 13 | 776 | ikschrijfookoverautos )

Maldonado: “Mij met Verstappen vergelijken is ongepast” ( 19 | 682 | jaapiyo )

TU-Eindhoven snapt het, maakt een circulaire auto ( 26 | 550 | autoblogger )

Red Bull: “we verlaten F1 als samenwerking Honda faalt” ( 56 | 541 | ikschrijfookoverautos )

Tesla laat twee top-werknemers gaan ( 22 | 538 | merkelinho )

F1 wil kwalificatie veranderen voor meer spektakel ( 30 | 535 | ikschrijfookoverautos )

Bugatti: “maakt geen zak uit hoe snel de Chiron gaat” ( 53 | 524 | ikschrijfookoverautos )

F1 promotor verafschuwt plannen Liberty Media ( 14 | 524 | merkelinho )

Man droomt weg bij Renault’s mobiliteitswonderen ( 10 | 504 | ikschrijfookoverautos )

Keiharde conclusies na twee F1-testweken ( 37 | 503 | jaapiyo )

En dan nu het lijstje waar jullie allemaal op hebben gewacht. In 2016 was het @lincoln en vorig jaar ging @viezefreddyw er met de winst vandoor. Ditmaal is het tijd voor @berlinetta om te shinen.

Top 10: de best gewaardeerde reacties

Yes, @berlinetta gaf volgens jullie de beste reactie van het jaar:

Politie neemt Mercedes-AMG van 21-jarige in beslag – 497 plusjes

Ik klikte voor de grap eens op die instagrampost en begon door de reacties te scrollen. Kwam dit tevoorschijn:

chiwawaofficial: Wollah jullie ibe3ash zijn zwervers ze hebben Amg’tje gepakt ze denken klaar die man kan geen waggie meer halen tazz 3leekom.

Wat vinden jullie? Moeten we dit soort figuren niet gewoon een spuitje geven zodat we ervan af zijn?

De roep om plusjes van @rachid was niet tegen dovemansoren gericht:

De nieuwe Audi A6 Avant is officieel – 472 plusjes

Bij 300+ likes mag ik de 3.0 BI-TDI lenen! Help.

@jack_abarth maakt altijd zelf een koppeling:

M3-fanaat bestelt koppelingskit, krijgt een F1-clutch – 423 plusjes

Wat een prutser, een koppeling maak je toch gewoon zelf.

Rechtermuisknop, kopiëren naar bureaublad, klaar en dan heb je zelfs nog een snelkoppeling.

@nofxke doet het dubbelzinnig:

Tranen! Vrouw eist dat echtgenoot Alfa 159 verkoopt – 404 plusjes

Duidelijk geen alfamannetje:)

@undifined1 is erg blij met YOLO advies:

Autoblog advies: BMW én 911-vervanger voor €100.000 – 383 plusjes

27-1-2018, de dag dat YOLO de meest verstandige keuze opleverde, heerlijk

@donvincenzo geeft ons de definitie van een roelvink:

Dronken Dave Roelvink gaat vol totaalmalloot in Mercedes – 380 plusjes

Vinken behoren tot de familie van zangvogels, waarbij ook sijzen, haak- en kruisbekken en kanaries ingedeeld worden. Het zijn meest zaadetende vogels met een korte, sterke snavel. Ze hebben een harde schedel en grote kaakspieren, die nodig zijn om de zeer harde zaden te kraken. De mannetjes verschillen meestal van de vrouwtjes in uiterlijk.

De roelvink verschilt op diverse vlakken van de meeste andere vinksoorten. Zo ontbeert de roelvink het zangtalent en het fraaie uiterlijk van veel andere vinken. De mannelijke roelvink kenmerkt zich door een bruinige, naar oranje neigende kleur. Het mannetje van de roelvink heeft – net als bijvoorbeeld de ekster – een voorkeur voor glimmende voorwerpen, die hij steelt en meeneemt naar zijn nest.

@jeps90 heeft een terechte vraag:

Drama! De allerbekendste taxi op aarde is gestolen – 337 plusjes

Als een bende deze gebruikt voor een plofkraak, is het dan gangbang?

@willeme doet een analyse van de race:

Uitslag Formule 1: Grand Prix van China 2018 – 326 plusjes

Wat een ongelooflijke komkommer-actie!!! Die move op Hamilton was gaaf, maar erg gewaagd. Die kon je aan zien komen. Dan ben je echt een rode biet als je dat overkomt. Maar ok, dat is racen.

De uitrem-actie op Vettel was geen uitremactie. Dat was pure kamikaze. Alleen raszuivere courgettes doen dat. Als je niet helemaal helder in je bloemkool bent, knal je zo iemand eruit.

Ik hoop dat Verstappen nu gewoon een eerlijke tuinboon is en toegeeft dat hij een domme zak spitskool is.

Dat gezegd hebbende, een uiterst vermakelijke race! Het was weer ouderwets genieten! Ricciardo heeft het geweldig gedaan.

(scheldwoorden zijn mogelijk vervangen door diverse groenten)

@alcantara benoemde de mod die iedereen wil uitvoeren:

Lezersvraag: welke mods heb jij uitgevoerd aan je auto? – 325 plusjes

Blanco kentekenplaathouders zonder reclametekst erop gemonteerd.

@cossiekiller benoemde een aantal herkenbare mods:

Lezersvraag: welke mods heb jij uitgevoerd aan je auto? – 323 plusjes

Dikke bumpers, koplampen met xenon, gebleekte uitlaat, wide body met de jaren,…

Wat? Het ging over de auto?