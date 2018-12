Het verhaal van een praktische Lamborghini

Met zijn vieren (plus de hond) op pad in stijl. Met een V12 uiteraard.

Laat ik maar met de deur in huis vallen: ik koester hatelijke gevoelens jegens de Lamborghini Urus. Er is gewoon iets chronisch mis met de auto. Ja, er staat Lamborghini op, maar er missen een paar Lamborghini chromosomen. Net als zijn concerngenoten hebben ze last van een veel te dunne bloedlijn: de Audi Q7, Bentley Bentayga, Porsche Cayenne en Volkswagen Touareg lijken gewoon te veel op elkaar, omdat het dezelfde auto is. Op elke autobeurs heb je het idee door Volendam of Urk te lopen: natuurlijk zijn er verschillen, maar potjandrie wat lijkt het veel op elkaar.

Bij de Urus is overduidelijk te zien dat het een Audi Q8 is met heel erg veel make-up. Waarschijnlijk hebben ze nét voldoende aan de Urus gedaan om de klanten te overtuigen dat het ding 280 ruggen waard is. Voor de goede orde, een Audi Q8 is er al vanaf 110 mille. Maak niet de illusie te denken dat je met de Urus een ‘Lamborghini’-motor krijgt, want dat is pertinent niet waar. Het is gewoon de V8 uit de Audi S8 Plus, in dit geval goed voor 650 pk.

Natuurlijk, Lamborghini gaat ontzettend scoren met deze auto. Er is kennelijk behoefte aan en wie is Lamborghini dan om daar niet aan te voldoen? Het is zo jammer, want het had zoveel fraaier gekund als het gaat om een praktische Lamborghini. Natuurlijk, we kennen de LM002. Maar die laten we even links liggen. Vandaag gaan we het hebben over de Lamborghini Faena.

Ondanks dat wij Lamborghini’s associeren met bijzonder vormgegeven supercars, is het merk destijds begonnen met Grand Tourers zoals de 350 GT, 400 GT en Islero, We gaan even terug naar de late jaren ’60. In 1968 komt namelijk de Espada (afbeelding boven) op de markt. Een luxe GT die plaats moest bieden aan vier personen. De door Marcello Gandini getekende lijnen zijn nog altijd indrukwekkend: er is nog geen auto die er op lijkt.

Op de Salon van Turijn in 1978 verschijnt er een nog familie-vriendelijkere Lamborghini. Het was niet Lamborghini zelf, maar een project van Frua. De auto wordt Lamborghini Faena genoemd. Dat is uiteraard niet toevallig gekozen. Het is een naam die, hoe kan het ook anders, verwijst naar het stierenvechten. Faena is een ritueel, een serie handelingen alvorens de stier sterft.

Het koste Pietro Frua en zijn team 8 maanden om een reguliere Espada om te bouwen tot Lamborghini Faena. Het chassis werd verlengd met 17,8 centimeter. Mede daardoor en de afwijkende neus was de totale wagenlengte 5,49 meter. Met een breedte van 1,90 meter en een hoogte van slechts 1,25 had de auto zeer bijzondere, maar uitermate fraaie proporties. Dankzij die extra lengte was er ruimte voor twee extra deuren. Normaal gesproken zien extra deuren er gekunsteld uit bij dit soort auto’s.

Zo niet bij de Faena. Mede dankzij de proporties van de standaardauto valt de extra lengte niet zo erg op. Sterker nog, we puur naar het zijaanzicht kijken, kunnen we dan niet stellen dat de Fuena zelfs iets mooier is? De Faena is in elk geval niet sneller dan de Espada. Dankzij de extra deuren en centimeters werd de auto namelijk zo’n 200 kilogram zwaarder.

De neus van de Faena was (destijds) futuristischer dan die van de Espada, maar om eerlijk te zijn is de neus niet het meest geslaagde onderdeel van de Faena. Achter de neus ligt overigens de bekende, hemels klinkende, Bizzarinni V12 met een slagvolume van 3.929 cc. Deze was gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak en leverde 350 pk. De Fuena moest in staat zijn om 6,5 seconden van stilstaand naar 100 km/u te accelereren. De topsnelheid bedroeg 243 km/u.

Het zou bij één exemplaar blijven. De auto is verkocht en schijnt eigendom te zijn van een Zwitserse verzamelaar. Lamborghini ging vervolgens weer verder met waar het goed in was: bijzondere sportwagens bouwen. De LM002 was een ideetje om inkomsten te genereren, wat niet helemaal lukte. Daarna zou het een tijdje lang stil blijven rondom een praktische Lamborghini.

In 2008 was daar ineens de Lamborghini Estoque, een spirituele opvolger van de Fuena. Ook de naam ‘Estoque’ is een verwijzing naar het stierenvechten, het is een type zwaard dat de matadors gebruiken. De Estoque maakte gebruik van een hoogtoerige 5.2 V10 (560 pk), afkomstig uit de Lamborghini Gallardo. Volgens Lamborghini was de auto dusdanig ontworpen dat een V8 of V12 ook mogelijk was.

Net als bij de Fuena zou het bij dit ene concept blijven. Er gingen geruchten over de productie, maar de Estoque bleek slechts een testcase om te kijken naar de mogelijkheden voor een praktischere auto in het gamma. Daar bleek in principe wel behoefte naar, maar dan in cross-over vorm. De Estoque werd niet doorontwikkeld, maar de Urus kreeg wel een kans.