Deze service van de RDW is binnenkort gratis!

Goed nieuws voor ons gierige Nederlanders.

Zeg het woordje gratis en we zijn er als de kippen bij. Als eigenaar/houder van een personenauto of lichte bedrijfsauto kun je bij de RDW een tellerrapport aanvragen. Aan de hand van zo’n rapport geeft de RDW informatie over de kilometerstand van het voertuig en of deze bijvoorbeeld te verklaren valt.

Met een tellerrapport garandeert de RDW dat de stand logisch is, of juist niet. Je kunt een tellerrapport bijvoorbeeld laten zien bij het verkopen van een tweedehands auto. Het geeft extra zekerheid voor de koper en je hebt kans dat je de auto daardoor sneller verkoopt. Het aanvragen van een tellerrapport kost 2,04 euro en het aankoopproces verloopt via DigiD.

Het gehele rapport bestaat uit een volledig overzicht van de tellerstandhistorie, inclusief data van registratie. Daarnaast wordt de laatst geregistreerde tellerstand weergegeven en kan de APK geschiedenis worden teruggelezen. Zaken als het zuinigheidslabel en algemene voertuiginformatie zijn tevens in het rapport te vinden.

In het eeuwige gevecht tegen tellerfraude heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een nieuwe maatregel genomen. Vanaf volgend jaar is het aanvragen van een tellerrapport voortaan gratis. Na de aanvraag komt het tellerrapport als PDFje de mail binnen.

Het gaat hier om een pilot. Eind 2019 wil de RDW evalueren of het gratis aanbieden van een tellerrapport en een tellerstandencheck zin heeft als maatregel tegen tellerfraude. De kans bestaat dus dat de service in de toekomst weer geld gaat kosten, mochten de resultaten tegenvallen.