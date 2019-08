Nederland is deze hele snelle Djèk rijker

It's a Jaaaaaaaaaaaaaag.

Onlangs hadden we wat nieuws te melden over de nieuwe BMW M3 en dat leidde op de redactie tot een discussie met waarde collega @willeme. Want wat moet je nou kiezen, als je het snelste van het snelste wil hebben in het D-segment? Je kan natuurlijk gaan voor die goede oude M3, maar wat te denken van een C63 AMG, Giulia Q, Cadillac CT4 V of Audi RS4? Keuzes, keuzes.

Wat we dan even ‘vergeten’, is dat er boven al deze auto’s een nog extremere supersedan rondzweeft op basis van een D-segmenter. We hebben het natuurlijk over de Jaguar XE SV Project 8. Deze knotsgekke kar van het SVO Technical Centre wordt in het pittoreske Warwickshire in een beperkte oplage van 300 stuks gemaakt. Gewapend met 600 pk en een stiff upper spoilerlip uit carbon geeft de auto alle bovengenoemde stakkers het nakijken. Het is dan ook de krachtigste Jaguar die ooit voor de straat gebouwd is.

In Nederland is nu het tweede exemplaar van deze 600 pk sterke sedan afgeleverd door Munsterhuis Exclusive. Het betreft een groene unit met een zwarte streep. Die kleur behoort overigens niet tot de standaardkeuzes, maar is apart aangeleverd door de klant zelf. Nou ja, niet in de vorm van een paar blikken verf waarschijnlijk, maar als een sample die Jaguar daarna zelf tot een geschikte lak heeft gemaakt.

In tegenstelling tot Ruud Gullit is de eigenaar dus zeker te benijden. Hoewel, hij heeft dan wel deze epische auto, maar waarschijnlijk niet of nauwelijks vrienden. Er is namelijk gekozen af te zien van een achterbank, om plaats te bieden aan een rolkooi. Tsja, je kan niet altijd alles hebben in het leven…