Tesla-hater Bob Lutz opent aanval op pickups

De ex-baas van General Motors heeft snode plannen om de markt op zijn kop te zetten.

Bob Lutz is niet de persoon om zijn kijk op de automobiele industrie onder stoelen of banken te steken. Integendeel, als oud bewindslid van GM heeft hij genoeg expertise om zijn mening te laten galmen. Dit doet hij dan ook maar al te graag. Naast te verkondigen dat de auto zoals we die nu kennen over 20 jaar morsdood is, heeft hij al tijden de pik op Elon Musk en zijn strategieën.

Desondanks is hij enorm te spreken over de producten die Tesla eruit weet te pompen, mits alles een beetje vlot verloopt. Bob zal misschien enige inspiratie hebben getrokken uit het succes van de elektrogigant, want hij is inmiddels alweer even bezig met het bouwen van groene pickups.

Bob gaat tegenwoordig namelijk door het leven als hoofd van Via Motors, een bedrijf dat zich specialiseert in het kopen en verkopen van elektrische aandrijflijnen en range-extenders voor commerciële voertuigen.

Via is ervan overtuigd dat elektrisch rijden de toekomst is. Om hierop in te spelen, wil het bedrijf binnen nu en twee jaar een van de eerste bedrijven zijn die volledig elektrische pickups op de Amerikaanse en Chinese markt brengt. Voor Via zelf leek het er lange tijd op dat het haar eigen doelen niet kon halen, maar na een flinke financiële boost van Geely, vader van Volvo en Lotus, bevinden ze zich weer op de rails.

Van alle gespecialiseerde bedrijven heeft Geely uiteindelijk voor Via gekozen omdat het bedrijf beschikt over buitengewoon geavanceerde technieken op het gebied van commerciële voertuigen. Nu de samenwerking tot stand is gekomen, kunnen de bedrijven hun volledig elektrische pickup misschien wel zo vroeg als begin 2019 op de markt brengen.