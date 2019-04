Autojunk Foto Van De Maand – Maart 2019

Mensen met een camera maakten foto's en plaatsten deze op Autojunk.nl, wat er toen gebeurde geloof je nooit!

KLIKBEET!!1!1 Ok, sorry voor die introductie, maar ik kon het niet laten. Want volgens mij is het voor het eerst dat we een winnaar hebben zoals deze maand, de wereld verandert! Voordat we het echter over de beste drie foto’s van deze maand gaan hebben moet ik eerst even ons gastjurylid van deze maand voorstellen. Zijn naam is @thijmenvoorhuis (wij mogen Thijmen zeggen) en hij won vorige maand met een prachtige plaat van een BMW M3. Deze maand sierde zijn foto dus de header op Autojunk.nl en hij mocht deze maand gastjurylid spelen. Tijd om te kijken wat hij ervan vond en of we het eens konden worden over de winnaar van deze maand.

Plaats 3: Porsche 911 GT2 RS



We beginnen meteen met een kleine strijd, want Thijmen en ik zijn het niet helemaal eens over de nummer drie. Thijmens keus viel eigenlijk op een Liberty Walk Aventador, maar ik vind deze plaat van een GT2 RS (rijtest) in het wild fraaier. Vooral omdat ik het sfeertje heerlijk vind, met de weerkaatsing van de lampen op de natte straat en de bizarre verzameling auto’s die achteloos langs de stoeprand staat. Het bewijs dat je niet altijd een volledige fotoshoot hoeft te plannen om iets gaafs te creëren, soms is het genoeg om op de juiste tijd op de juiste plek te zijn. Gelukkig vind Thijmen het ook een hele mooie foto, dus voel ik me niet heel schuldig dat ik deze plaat van @lenny98 de Top 3 in veto.

Plaats 2: McLaren 650S Spider



Over de nummer 2 positie van de McLaren 650S Spider (rijtest) zijn we het wel eens. Thijmen: ‘Fijne originele plaat waar de auto goed tot zijn recht komt. De kleuren zijn ook erg goed zodat de oranje accenten goed zichtbaar zijn.’ Voeg daaraan toe dat er gekozen is voor een origineel standpunt, een fijne compositie en de nabewerking tot in de puntjes verzorgd, zoals we van @stephenotto gewend zijn. Een meer dan verdiende Top 3 notering weer, deze maand!

Plaats 1: Audi e-tron



En dan de schok van de maand. Thijmen zegt er het volgende over: ‘Erg fraaie locatie in combinatie met de spec van de auto. Met het juiste licht blijf je naar de foto kijken zonder dat het gaat vervelen!’ Voor het eerst in de AJFVDM pakt een elektrische auto de eerste plaats. Is er dan niets meer heilig? We kunnen er echter niet omheen: de Audi e-tron SUV (rijtest) die @carsofnl op de plaat zette is keurig op de plaat gezet. Fijne locatie, technisch goede foto en bovendien niet te overdreven nabewerkt maar toch genoeg om eruit te zien alsof het zo de folder in kan: een zeer verdiende eerste plaats. Komende maand siert deze foto de header op Autojunk.nl en volgende maand mag @carsofnl meebeslissen over de winnaars. Gefeliciteerd!